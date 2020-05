 Xbox 20/20 | بازیِ Yakuza: Like a Dragon برای XSX عرضه خواهد شد + تریلر و اطلاعاتِ جدید

به گزارشِ پردیس گیم به نقل از DualShockers در برنامه‌ی Inside Xbox که چند ساعت پیش برگزار شد از عرضه‌ی بازیِ Yakuza: Like a Dragon برای کنسولِ Xbox Series X رونمایی شد و همراهِ آن یک تریلرِ جدید و اطلاعاتی جدید در رابطه با بازی و نحوه‌ی خریدِ آن نیز منتشر شد.

ناشرِ بازیِ Yakuza: Like a Dragon یعنی Sega و استودیوی توسعه دهنده‌ی این بازی یعنی استودیوی Ryu Ga Gotoku در برنامه‌ی Inside Xbox اعلام کردند که بازیِ Yakuza: Like a Dragon در روزِ عرضه بر روی کنسولِ نسلِ بعدیِ شرکتِ Microsoft یعنی کنسولِ Xbox Series X در دسترس خواهد بود و این به این معناست که بازیِ Yakuza: Like a Dragon در بازه‌ی زمانیِ فصلِ تعطیلاتِ سالِ 2020 (Holiday Season 2020) در غرب عرضه خواهد شد؛ همچنین تایید شد که بازیِ Yakuza: Like a Dragon بر روی کنسولِ Xbox One و پلتفرمِ PC نیز منتشر خواهد شد. (پیش از این خبرِ لیست شدنِ بازیِ Yakuza: Like a Dragon در فروشگاهِ Steam در سایت قرار داده شده بود)

همچنین تایید شد که بازیِ Yakuza: Like a Dragon بر روی کنسولِ Xbox Series X از قابلیتِ Smart Delivery یا همان تحویلِ هوشمند پشتیبانی خواهد کرد؛ اگر با این قابلیت آشنا نیستید باید گفت که دارا بودنِ قابلیتِ Smart Delivery یا همان تحویلِ هوشمند توسطِ یک بازی به معنای این است که شما تنها با یک بار خریدنِ آن بازی بر روی کنسولِ Xbox One و یا پلتفرمِ PC به صورتِ خودکار و به طورِ کاملا رایگان نسخه‌ی کنسولِ Xbox Series X آن بازی را نیز دریافت خواهید کرد؛ این قابلیت به بازیکنان این اطمینانِ خاطر را خواهد داد که نیازی به خریدِ یک بازی بر روی پلتفرم‌های مختلف نداشته و تنها با یک بار خریدنِ یک بازی به آن بر روی تمامیِ پلتفرم‌هایی که از یک اکوسیستمِ واحد از خانواده‌ی Xbox و یا Windows استفاده می‌کنند دسترسی خواهند داشت. (برای آشنایی بیشتر با قابلیتِ Smart Delivery یا همان تحویلِ هوشمند میتوانید به قسمتِ اول و قسمتِ دومِ مقاله‌ی "بررسی تمامیِ اطلاعاتِ منتشر شده از کنسولِ Xbox Series X" مراجعه کنید)

و در نهایت تریلری جدید از بازیِ Yakuza: Like a Dragon نیز منتشر شد که در آن به بازیکنان یک نمای کُلی از داستان و گیم پلیِ این بازی را نشان داد و به معرفیِ شخصیتِ اصلیِ نسخه‌ی جدیدِ سری بازیِ Yakuza یعنی ایچیبان کاسوگا (Ichiban Kasuga) پرداخت. بازیِ Yakuza: Like a Dragon قرار است تا نوعِ گیم پلیِ سری بازیِ Yakuza را تغییر دهد و آن را از سبکِ همیشگیِ این سری یعنی مبارزاتِ اکشن به سبکِ RPG پایه تبدیل کند.

شما میتوانید تریلرِ جدیدِ بازیِ Yakuza: Like a Dragon را در پایین مشاهده کنید:





بازیِ Yakuza: Like a Dragon پیش از این در کشورِ ژاپن و بر روی کنسولِ PlayStation 4 منتشر شده است و در فصلِ تعطیلاتِ سالِ 2020 (Holiday Season 2020) در غرب برای کنسولِ Xbox One، کنسولِ Xbox Series X، کنسولِ PlayStation 4 و پلتفرمِ PC نیز منتشر خواهد شد.



منبع متن: pardisgame