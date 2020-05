XBOX 20/20 | از The Ascent به عنوان بازی زمان عرضه کنسول Xbox Series X رونمایی شد

به گزارش پردیس گیم، در قسمت ویژه Inside Xbox که شروعی بر برنامه ماهانه XBOX 20/20 محسوب می‌شد، استودیوی Neon Giant و شرکت Curve Digital از بازی اکشن نقش‌آفرینی جدیدی به‌نام The Ascent به عنوان انحصاری Xbox رونمایی کردند.

The Ascent قرار است پاییز امسال به عنوان یکی از بازی‌های زمان عرضه Xbox Series X منتشر شود و به‌طور کامل برای کنسول نسل بعدی Microsoft بهینه‌سازی شده است. همچنین این بازی از طریق قابلیت Smart Delivery برروی کنسول‌های Xbox One ،Xbox One S و Xbox One X هم قابل بازی خواهد بود؛ در هنگام خرید بازی، شما در واقع می‌توانید آن را برروی هر کنسولی از Xbox تجربه کنید. همچنین نسخه PC هم همزمان با آن‌ها منتشر می‌شود.

Neon Giant استودیویی سوئدی است که کارکنان آن پیش از این سابقه کار برروی بازی‌های AAA را داشته‌اند. The Ascent با موتور Unreal ساخته می‌شود.

منبع متن: pardisgame