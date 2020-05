Xbox 20/20 | از عنوان Second Extinction رونمایی شد

به گزارش پردیس‌گیم، یکی از بازی‌های به نمایش درآمده در کنفرانس دیشب Xbox عنوان Second Extinction بود که با ترکیب المان‌های موجود در Destiny 2 و Left for Dead توانسته کوآپی شوتر و اول شخص به وجود آورده و همچنین دایناسورها را به تصویر دربیاورد.

در Second Extinction شما و دو همراه دیگرتان وظیفه‌ی اکتشاف جهان پسا آخرالزمانی کنترل شده توسط دایناسورهای هیولاوار را برعهده خواهید داشت. هر یک از گونه‌ةای جانوری استیل و نوع حملات خاص خود را دارند. در زمان انتشار بازی شما می‌ـوانید از میان چهار کاراکتر موجود یکی از آنها را برای خود انتخاب کنید، با گذشت زمان این تعداد بیشتر نیز خواهد شد.

یکی از بخش‌ةای ماموریت خارج ساختن هدف از سیاره است، البته بعد از اتمام مرحله‌ی اصلی باید چنین کاری را انجام دهید. اگر از ماموریتی جان سالم به در ببرید می‌توانید سلاح‌ها و قابلیت‌های خودتان را ارتقا دهید و یا جوایز مختلفی از پیشروی در حین بازی کسب کنید.

درکنار واکنش سیستماتیک که Avalanche Studios Group در بازی Just Cause 4 نیز استفاده کرده بود، سازندگان اعلام کردند که Second Extiction از موتور APEX بهره خواهد برد. شاید این باعث شود که بسیاری گمان کنند بازی Second Extinction عنوانی بسیار جهان باز است، اما سازندگان می‌گویند که استفاده از واژه‌ی "نقشه‌ی بزرگ" حق مطلب را بهتر ادا خواهد کرد. توسعه دهندگان بازی در زمان کار بر روی مبارزات از نزدیک در مقابل مبارزات از راه دور پی برده‌اند که جهان بازی باید از سیستمی سنتی‌تر استفاده کند تا مبارزات سرگرم‌ کننده‌تر و جالب‌تر شوند.

فعلا تاریخ انتشار مشخص بازی مشخص نشده اما نسخه‌ی Closed Beta در تابستان پیش رو از طریق شبکه‌ی استیم قابل دسترسی خواهد بود. Second Extinction از قابلیت Smart Delivery استفاده می‌کند و اگر شما این عنوان را در روی اکانت Xbox One خریداری کنید نیازی به خرید مجدد بازی بر روی Xbox Series X نخواهید داشت.

شما می‌توانید تریلر معرفی بازی را در پردیس‌گیم تماشا یا دانلود کنید:

منبع متن: pardisgame