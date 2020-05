دنباله Zelda Breath of the Wild احتمالا تا قبل از پایان مارس 2021 منتشر نخواهد شد

به‌نظر می‌رسد Nintendo می‌خواهد دنباله بازی Zelda Breath of the Wild را تا قبل از مارس 2021 (اسفند 99 - فروردین 1400) منتشر نکند. به گزارش پردیس گیم و به نقل از DualShockers، شرکت Nintendo به‌تازگی گزارش مالی جدید خود را به اشتراک گذاشته و نتایج آن در دو سند به زبان‌ ژاپنی نوشته شده است (سند اول - سند دوم).

در این اسناد، Nintendo لیست بازی‌های معرفی شده‌ای که در سال مالی جدید خود منتشر می‌کند را نوشت که تا 31 مارس 2021 (11 فروردین 1400) پایان می‌یابد. این لیست شامل عناوین Xenoblade Definitive Edition و Sekai no Asobi Taizen 51 در کنار Tantei Club، محتوای دانلودی برای Animal Crossing و Pokemon Sword and Shield به‌همراه Super Smash Bros Ultimate می‌شود. با این حال، هیچ نامی از دنباله Zelda Breath of the Wild برده نشده است.

دنباله Breath of the Wild هم در E3 2019 معرفی شده بود اما در این لیست حضور نداشت بنابراین احتمالا تا قبل از 31 مارس 2021 (11 فروردین 1400) منتشر نمی‌شود.

Nintendo دنباله Breath of the Wild را در E3 2019 با تریلری که نشان می‌داد اتفاقی برای دست Link افتاده، معرفی کرد. هر چه که باشد، ما را تا حدودی یاد Space Adventure Cobra می‌اندازد. بسیاری از بازیکنان در دنیا انتظار این دنباله را می‌کشند چراکه نسخه اول بدون شک شاهکار و یکی از برترین عناوین سال‌های اخیر بود. برخی طرفداران تئوری داده‌اند که داستان این دنباله از Breath of the Wild تاریک‌تر است.

