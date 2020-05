در حرکتی کاملا جدید برای مجموعه بازی‌های یاکوزا، شرکت سگا خبر داده است که جدیدترین شماره‌ی این مجموعه به صورت همزمان روی کنسول‌های نسل فعلی و نسل بعد و هم‌چنین کامپیوتر عرضه خواهد شد. طبق خبری که سگا اعلام کرده، بازی Yakuza: Like a Dragon برای عرضه در سال جاری میلادی و روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری ایکس، پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵ و کامپیوتر در نظر گرفته شده است.

هفتمین قسمت از سری بازی‌های یاکوزا روندی کاملا تازه را برای مجموعه در نظر گرفته است؛ روند جدیدی که در پی پایان قصه‌ی «کازوما کیریو، با مجموعه‌ای از شخصیت‌های جدید و سبکی متفاوت به مخاطبان ارایه می‌شود. در همین راستا هم نسخه‌ی انگلیسی یاکوزا ۷ با نام متفاوت Yakuza: Like a Dragon عرضه می‌شود.

زمان دقیقی برای عرضه‌ی Yakuza: Like a Dragon در نظر گرفته نشده است و تنها می‌دانیم که باید در سال ۲۰۲۰ منتظر عرضه‌ی بازی باشیم.

برخلاف روند اکشن ماجراجویی قسمت‌های قبلی سری یاکوزا، بازی Yakuza: Like a Dragon یک نقش‌آفرینی نوبتی ژاپنی است. هنوز هم گشت و گذار در یک محله‌ی بزرگ سر جای خود باقی است و تمام کردن مجموعه‌ای از کوئست‌های اصلی و فرعی مثل قبل ساختار اصلی بازی را تشکیل می‌دهند، ولی مبارزات بازی کاملا نوبتی شده است و مثل بیشتر نقش‌آفرینی‌های ژاپنی به صورت گروهی انجام می‌شود. مجموعه‌ای از کلاس‌های مختلف هم برای هر شخصیت وجود دارد که قابلیت‌ها و مهارت‌های متنوعی را برای آن‌ها آزاد می‌کند.

سگا اعلام کرده است که بازی Yakuza: Like a Dragon روی کنسول‌های ایکس‌باکس از قابلیت Smart Delivery پشتیبانی می‌کند؛ یعنی تنها کافی است یک بار بازی را تهیه و آن را چه روی کنسول‌های ایکس‌باکس وان و چه روی کنسول سری ایکس اجرا کرد. نسخه‌های ایکس‌باکس این بازی هم‌چنین فایل‌های ذخیره‌ی یکسانی خواهند داشت و می‌توان از یک فایل ذخیره روی چند کنسول بهره برد.

مایکروسافت اخیرا رابطه‌ی بسیار خوبی با سگا داشته و قسمت‌های اخیر سری یاکوزا یعنی Yakuza 0 و Yakuza Kiwami در حال حاضر روی سرویس اشتراکی ایکس‌باکس گیم پس ارایه شده‌اند.

می‌توانید در ادامه تیزری که برای عرضه‌ی نسخه‌ی انگلیسی بازی منتشر شده است را ببینید.

منبع: Gematsu

