به گزارش پردیس‌گیم، دیروز بود که برخی تصاویر هنری جدید پروژه‌ی کنسل شده‌ی The Legend of Zelda را به نمایش می‌گذاشتند، حال تصاویر بیشتری از آرتیست این آثار منتشر شده که علاوه بر The Legend of Zelda، به اسپین آفی از مجموعه‌ی Mario می‌پردازد.

آقای سمی هال (Sammy Hall) که مسئولیت طراحیِ این تصاویر را برعهده داشته اخیرا کارهای خود را در صفحه‌ی شخصیِ خود در ArtStation بارگذاری کرده و در صحبت‌هایی با IGN مدعی شده است که این عناوین در مرحله‌ی پیش ساخت بوده‌اند که لغو شدند:

"شک دارم که افراد زیادی در نینتندو از کار بر روی The Legend of Zelda و Mario باخبر بوده باشند. آن‌ها مرا به اتاقی فرستادند و خواستند که ایده‌های خودم را بر روی کاغذ پیاده کنم."

هال همچنین بازگو کرد که ایده‌ و طرح اصلی بازی‌ها، از جانب رهبران سابق Retro یعنی Mark Pacini, Todd Keller و Kynan Pearson بوده است. گویا کنسل شدن این بازی‌ها پس از این‌که افراد مذکور استدوی جدید خود را تاسیس کردند اتفاق افتاده است. البته مشخص نیست که نینتندو از Retro درخواست لغو شدن بازی را کرده یا خود استدیو به دنبال ساخت بازی‌های دیگر رفته است.

با توجه به تصاویر منتشرشده می‌توان دید که Boo Project با محوریت کاراکتر Boo از مجموعه‌ی Mario در دست ساخت بوده است.

اسپین آف Mario با محوریت Boo





منبع متن: pardisgame