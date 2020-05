به گزارش پردیس گیم، بازی‌های Nintendo، از لحاظ انتشارهای جدید به سرعت در حال تمام شدن هستند. بعد از این که بازی Xenoblade: Chronicles Definitive Edition در ماه میلادی جاری و به دنبال آن، Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics در ماه میلادی آینده(ژوئن) وارد بازار شوند، دیگر موارد زیادی با تاریخ‌های انتشار رسمی، در تیر رأس نیستند. اما این به این معنی نیست که Nintendo هیچ چیزی برای رو کردن ندارد.

می‌دانیم که Nintendo عناوینی مثل Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 و Metroid Prime 4 دارد که در آینده وارد بازار خواهند شد. با این وجود، درباره‌ی عناوینی که زودتر از آن‌ها منتشر خواهند شد، رئیس Nintendo، "شونتارو فوروکاوا"(Shuntaro Furukawa) در جریان یک تماس پرسش و پاسخ سرمایه‌گذار، اعلام کرد که این کمپانی "بازی‌هایی، غیر از آن‌هایی که معرفی شده‌اند، دارد که برای انتشار در این مدت، برنامه‌ریزی شده‌اند." او سریعاً هشدار داد که وضعیت فعلی کار، که در آن کارمندان در خانه هستند، پتانسیل اثرگذاری بر برنامه‌ها را دارد.

سخنان کامل آقای "فوروکاوا" به شرح زیر است:

"طبق پیش‌بینی‌مان، ما بازی‌هایی، غیر از آن‌هایی که معرفی شده‌اند، داریم که برای انتشار در این مدت، برنامه‌ریزی شده‌اند. اما بسیاری از کارمندانِ نینتندو و شُرکایمان در این مدت، در حال کار کردن از خانه هستند. توجه به محیط کاری خانه و ادارات کاملاً متفاوت هستند. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، ممکن است با روندی افزایشی، منتشر کردن بازی‌ها در راستای برنامه‌هایمان سخت شود. طبق شرایطِ حال حاضر، ما پیش‌بینی می‌کنیم که توانایی عرضه‌ی بازی‌هایمان بر اساس برنامه را خواهیم داشت."

جدا از بازی‌ها، Nintendo به DLC و آپدیت‌ها نیز، به طور جدی تکیه خواهد کرد. بازی Super Smash Bros . Ultimate در حال اضافه کردن مبارزی جدید از ARMS را در ماه ژوئن، می‌باشد، در حالی که Pokemon Sword و Pokemon Shield، دی‌ال‌سیِ Isle of Armor را در همین حوالی، دریافت خواهند کرد. بازی Animal Crossing: New Horizons نیز به آپدیت شدن ادامه می‌دهد.

منبع متن: pardisgame