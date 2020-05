تماشا کنید: تریلر زمان عرضه بازی ترسناک Those Who Remain منتشر شد

به گزارش پردیس گیم، شرکت Wired Productions و استودیوی Camel 101 تایید کردند بازی روانشناختی و هیجان‌انگیز Those Who Remain در روز 28 مه (8 خرداد) به‌صورت دیجیتالی برای استیم، Xbox One و PS4 منتشر خواهد شد و نسخه Nintendo Switch و فیزیکی لوکس (Deluxe) آن مدتی بعد در تابستان عرضه می‌شوند.

Those Who Remain در نسخه‌های فیزیکی استاندارد و لوکس (که در انحصار فروشگاه خواهد بود) برای PC و PS4 عرضه می‌شود. نسخه لوکس دارای کمیکی تصویری به‌نام Those Who Remain: Lights Out است که پیش‌درآمدی بر داستان بازی به‌حساب می‌آید.

در ادامه می‌توانید با تماشای تریلر جدید ابن بازی به‌نام "Welcome to Dormont" نگاهی به اتمسفر ترسناک منحصر به‌فرد این بازی بیندازید:

لئو زولو، مدیر عامل Wired Productions گفت: "Those Who Remain عنوانی است که Camel 101 باید به آن افتخار کند. با تایید انتشار نسخه دیجیتال، ما قصد ارائه تجربه‌ای منحصر به‌فرد به طرفداران سبک هیجان و ماجراجویی هستیم. اواخر تابستان هم نسخه فیزیکی لوکس آن منتشر می‌شود و برای تکمیل کار، دارندگان Nintendo Switch هم در آن زمان امکان تجربه این ماجراجویی ترسناک را خواهند داشت."

Those Who Remain عنوانی داستان‌محور و ماجراجویی با دوربین اول شخص است که دنیای عمیق یک بازی اتمسفریک را با ترس روانشناختی ترکیب می‌کند تا روی روان بازیکن تاثیر بگذارد.

داستان بازی در شهر Dormont اتفاق می‌افتد. ادوارد، مردی که پیش از این از زندگی کامل خود لذت برده، قصد دارد با رانندگی در شب به سمت این شهر برود تا دوباره وارد مسیر زندگی خود شود اما از اعماق تاریک Dormont که علت ناپدیدی‌های اخیر افراد است، خبر ندارد. بازیکنان باید در مقابل ترس ناشناخته که توسط تاریکی به‌وجود آمده، زنده بمانند و ادوارد از آزمایش اخلاق، روان و سایه‌های شیطانی اطراف خود سربلند بیرون بیاید.

Those Who Remain در روز 28 مه (8 خرداد) به‌صورت دیجیتالی برای استیم، Xbox One و PS4 با قیمت 20 دلار منتشر خواهد شد. نسخه فیزیکی لوکس آن در تابستان برای PC و PS4 در دسترس قرار می‌گیرند. همچنین بازی برای Nintendo Switch هم در اواخر تابستان عرضه می‌شود.

منبع متن: pardisgame