در برنامه‌ی پنج شنبه شب ایکس‌باکس، شاهد رونمایی تعدادی بازی جدید برای کنسول نسل بعد مایکروسافت بودیم. با این حال، بیشتر بازی‌های معرفی شده در واقع برای نسل فعلی ساخته شده‌اند و نسخه‌ای هم برای کنسول‌های نسل بعد دارند. یکی از بازی‌های رونمایی شده‌ی پنج شنبه شب که همین روند را دنبال می‌کند، قسمت جدید مجموعه بازی‌های مسابقه‌ای Dirt است. شرکت بازی‌سازی کدمسترز از بازی Dirt 5 برای کنسول‌های نسل فعلی و نسل بعد رونمایی کرده است.

Dirt 5 در مهر ماه سال جاری روی ایکس‌باکس وان، ایکس‌باکس سری ایکس، پلی‌استیشن ۴، پلی‌استیشن ۵ و کامپیوتر عرضه می‌شود.

بیشتر بازی‌های میان نسلی رونمایی شده برای کنسول‌های فعلی و کنسول‌های نسل بعد، ظاهرا به غیر از آن‌هایی که الکترونیک آرتز ساخته است، نیازی به خرید دوباره ندارند؛ یعنی فرقی نمی‌کند نسخه‌ی نسل فعلی یا نسل بعد را خریداری کنید، در هر صورت بازی در حساب کاربری شما می‌ماند و با توجه به کنسولی که بازی را روی آن نصب می‌کنید، نسخه‌ی مورد نظر اجرا می‌شود. مایکروسافت این قابلیت را Smart Delivery نام‌گذاری کرده است. شرکت کد مسترز اعلام کرده که بازی Dirt 5 هم از این قابلیت پشتیبانی خواهد کرد.

«رابرت کارپ»، مدیر تولید استودیوی کدمسترز، در توضیح شماره‌ی جدید مجموعه بازی‌های Dirt گفته است که آن‌ها با بازی Dirt 5 قصد دارند تا ادای احترامی به کل مجموعه داشته باشند؛ طوری که این بازی قرار است بزرگترین و سریعترین تجربه‌ی مسابقه‌ای آف-رود را در اختیار طرفداران قرار دهد.

از قابلیت‌هایی که برای بازی رسما تایید شده، می‌توان به بخش تک نفره با امکان بازی کردن با هوش مصنوعی، بخش آنلاین و بخش چند نفره‌ی آفلاین که در آن تا چهار نفر می‌توانند روی یک صفحه بازی کنند، اشاره کرد.

در حرکتی جالب و عجیب، قرار است «نولان نورث» و «تروی بیکر» به عنوان بازیگر در بخش تک نفره‌ی Dirt 5 حضور داشته باشند. این دو بازیگر معروف، که به ترتیب به خاطر نقش‌های «نیتن دریک» آنچارتد و «جوئل» لست آو آس شناخته می‌شوند، بازی‌کننده‌ها را در مراحل بازی همراهی خواهند کرد و مجری پادکست داخل بازی خواهند بود.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی Dirt 5 و تصاویری از این بازی را ببینید.

