خانواده Bergson در Children of Morta ماجراجویی خود را با گسترش ادامه‌دار این بازی و به‌روزرسان Setting Sun Inn ادامه می‌دهد. به گزارش پردیس‌گیم، این به‌روزرسان رایگان دارای ویژگی New Game+ و روایات قومی جدید در قالب کات‌سین‌ها و ماموریت‌های جدید است.

Dead Mage و 11 Bit Studios دومین به‌روزرسان رایگانِ برنامه‌ریزی شده برای سال 2020 را در بازی اکشن نقش‌آفرینی محبوب خود یعنی Children of Morta ارائه دادند. بخش New Game+ بازیکنان را با سطح سختی بیشتر، محدودیت در مهارت‌های شخصیت و ارتقاهایی در کارگاه Be و آزمایشگاه Margaret تشویق به تجربه دوباره ماجراجویی‌های Bergson می‌‌کند.

افسانه‌ها و روایات قومی در Childern of Morta با به‌روزرسان Setting Sun Inn با بیش از 20 کات‌سین جدید، 8 ایونت‌ خانگی و 26 فعالیت‌ تازه بهبود یافته است. این بخش‌های جدید، رابطه بازیکنان با خانواده Bergson و دنیای شگفت‌انگیز Rea را بهبود می‌بخشند. علاوه بر محتویات New Game+، چهارده ماموریت‌ جدید مرتبط با خانواده به دانجن‌ها اضافه شده‌اند و در طول اولین‌ تجربه از بازی هم پدیدار می‌شوند. این به‌روزرسان در تمام پلتفرم‌ها در دسترس است: PC ،PS4 ،Xbox One و Nintendo Switch.

منبع متن: pardisgame