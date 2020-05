شاید از بازی جدید Prince of Persia به‌زودی رونمایی شود یا حداقل شایعات به چنین چیزی اشاره دارند. این شایعات از سوی کاربر و لیکر معتبری به اسم Okabe از انجمن Reset Era آمده‌اند که گفته تا چند هفته آینده طرفداران Prince of Persia سوپرایز خواهند شد. این اشارات در تاپیک مخصوص بازی لغو شده Prince of Persia در Reset Era صورت گرفته است.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، این شخص در تاپیک ذکر شده و در پاسخ به کاربری دیگر که گفت آی‌پی Prince of Persia مرده، نوشت: "(خنده) تا چند هفته دیگه شما را خواهیم دید." اشاره او بسیار مبهم است اما به ما این احتمال را می‌دهد که بازی جدید Prince of Persia یا حداقل یک Remaster و بازسازی از نسخه‌های قدیمی‌تر این سری در دست ساخت قرار دارد.

با این حال، قطعا اشاره او به بازی Prince of Persia بوده و در صورت حقیقت داشتن حرف‌های وی، احتمالات زیادی می‌توان داد. ممکن است که با یک بازی کاملا جدید Prince of Persia روبه‌رو باشیم که احتمالا یک Soft Reboot یا Hard Reboot است. به هر حال نمی‌شود برای فرانچایزی که 10 سال از عرضه آخرین نسخه اصلی داستانی آن گذشته، پیش‌درآمد یا دنباله مستقیم ساخت.

در هر صورت نمی‌توان این اطلاعات را قطعی دانست چراکه حتی اگر Ubisoft واقعا برنامه‌ای از قبل برای معرفی بازی جدید Prince of Persia طی چند هفته آینده طرح کرده بوده، احتمال دارد بخاطر مشکلات به‌وجود آمده توسط ویروس کووید-19 تغییراتی در برنامه خود ایجاد نموده باشد.

البته این اولین باری نیست که شایعاتی درباره بازی جدید Prince of Perisa می‌شنویم؛ در واقع چندین سال است که شایعات و گزارشاتی از بازی جدید این سری به گوش می‌رسند اما شاید این‌بار واقعا کور سوی امیدی وجود داشته باشد.

منبع متن: pardisgame