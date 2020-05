به گزارش پردیس‌گیم، NIS America روز جاری تریلر جدیدی از گیم‌پلی بازی Utawarerumono: Prelude to the Fallen منتشر کرد. این بازی در 29 مه (9 خرداد) برای PS4 در دسترس قرار می‌گیرد.

Prelude to the Fallen داستان مردی را می‌گوید که حافظه خود را از دست داده و در دنیایی عجیب بیدار می‌شود و قبلیه‌ای از روستایی‌ها او را با مهربانی پیش خود می‌برند. وی به عنوان یکی از آن‌ها رشد می‌کند و خود را Hakuoro می‌نامد. وقتی مهاجمان کشورهای همسایه شروع به خطرآفرینی برای این روستا می‌کنند، Hakuoro در مقابل دشمنان می‌ایستد و به همین ترتیب یک ماجراجویی فراموش نشدنی را رقم می‌زند که تبدیل به افسانه می‌شود.

داستان این بازی ترکیبی از عشق، جنگ و سرنوشت خواهد بود که شخصیت‌های متنوع مرتبط به یکدیگر را دارد. شما باید با استفاده از تاکتیک‌های متفاوت، استفاده از نقاط ضعف دشمنان و قدرت‌های منحصر به‌فرد هم‌تیمی‌های خود به پیروزی دست یابید.

همچنین نسخه ORIGINS هم شامل بازی اصلی، سی‌دی آهنگ Hymns for the Fallen و کتاب هنری Archives of Yamayura می‌شود.

منبع متن: pardisgame