به گزارشِ پردیس گیم به نقل از Nintendo Everything به تازگی شرکتِ Nintendo آمارِ فروشِ تمامیِ عناوین خود بر روی کنسول‌هایش را منتشر کرده است که فروشِ میلیونیِ آثارِ این شرکت را نشان می‌دهد.

به لطفِ جدیدترین نتایجِ مالیِ شرکتِ Nintendo ما میتوانیم نگاهی به فروشِ میلیونیِ این شرکت داشته باشیم. بدونِ هیچ گونه شک‌ای بیشترین و برجسته ترین فروش را عنوانِ Animal Crossing: New Horizons با فروشی 12 میلیون نسخه‌ای در سراسرِ جهان کسب کرده است، این میزان فروش، میزان فروشِ عظیمی است و این نکته را هم در نظر داشته باشید که عنوانِ Animal Crossing: New Horizons در تاریخِ 20 مارچِ 2020 (مصادف با 1 فروردینِ 1399) عرضه شده است و موفق به فروشی به این بزرگی تنها در عرضِ 11 روز شده است. (تمامی آمارِ فروشِ اعلام شده از سوی شرکتِ Nintendo در درونِ این خبر تا تاریخِ 31 مارچِ 2020 مصادف با 12 فروردینِ 1399 را در بر می‌گیرند.)

لیستِ شاملِ میزان فروشِ عناوینِ شرکتِ Nintendo بر روی هر یک از کنسول‌های این شرکت به شرحِ زیر است:

کنسولِ Nintendo Switch:

Mario Kart 8 Deluxe – 24.77 million copies

Super Smash Bros. Ultimate – 18.84 million copies

Zelda: Breath of the Wild – 17.41 million copies

Super Mario Odyssey – 17.41 million copies

Pokemon Sword / Shield – 17.37 million copies

Pokemon: Let’s Go, Pikachu / Eevee – 11.97 million copies

Animal Crossing: New Horizons – 11.77 million copies

Splatoon 2 – 10.13 million copies

Super Mario Party – 10.10 million copies

New Super Mario Bros. U Deluxe – 6.60 million copies

Luigi’s Mansion 3 – 6.33 million copies

Super Mario Maker 2 – 5.48 million copies

Zelda: Link’s Awakening – 4.38 million copies

Fire Emblem: Three Houses – 2.87 million copies

Ring Fit Adventure – 2.73 million copies

Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX – 1.26 million copies

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order – 1.08 million copies

Astral Chain – 1.08 million copies

کنسولِ 3DS:

Mario Kart 7 – 18.71 million copies

Pokemon X/Y – 16.45 million copies

Pokemon Sun / Moon – 16.18 million copies

Pokemon Omega Ruby / Alpha Sapphire – 14.27 million copies

New Super Mario Bros. 2 – 13.34 million copies

Super Mario 3D Land- 12.70 million copies

Animal Crossing: New Leaf – 12.55 million copies

Super Smash Bros. for 3DS – 9.59 million copies

Pokemon Ultra Sun / Ultra Moon – 8.77 million copies

Tomodachi Life – 6.59 million copies

