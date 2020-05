چند هفته پیش بخش بزرگی از بازی The Last of Us: Part II لو رفت. طرفداران از تاخیر در عرضه بازی ناامید شده بودند اما این لو رفتن‌ها هم باعث شد درخواست عرضه هرچه سریع‌تر آن را داشته باشند و همین اتفاق هم افتاد. فعلا اوضاع نسبت به آن زمان آرام‌تر شده ولی تعدادی هم با دیدن این لیک‌ها از بازی قطع امید کرده‌اند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، تروی بیکر طی پرسش و پاسخی در اینستاگرام، نسبت به حواشی اخیر واکنش نشان داد و سعی کرد تا حد امکان نگرانی طرفداران را کاهش دهد. او گفت:

"اصلا مهم نیست. واقعا فکر می‌کنید آن بازی را می‌توان با چند اسکرین‌شات اسپویل کرد؟ از استودیویی حرف می‌زنیم که بیش از 30 سال در عرصه بازی‌سازی حضور دارد و تعداد جوایزشان به حدی زیاد است که در یک کمد جا نمی‌گیرند. The Last of Us: Part II بزرگ‌ترین و جاه‌طلبانه‌ترین بازی آن‌هاست. فکر می‌کنید 6 سال کار روی این عنوان با چند تصویر و ویدیو پوچ می‌شود؟ این یک بازی است و باید برای درک آن تجربه‌اش کنید. فقط همین‌ها را می‌گویم."

بیکر مشخصا امید بالایی به موفقیت بازی دارد اما گفته‌های او می‌تواند نگرانی طرفداران را کاهش دهد. The Last of Us از نظر تجاری و کیفیت موفقیت بسیار بزرگی بود پس همه می‌خواهند نسخه دوم هم به‌خوبی آن باشد.

البته به‌نظر می‌رسد بخشی از این لیک‌ها نادرست بوده‌اند و بخش دیگر درست ولی به هر حال باید دید این حواشی اخیر چه تاثیری روی فروش نهایی بازی خواهد گذاشت.

بازی The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame