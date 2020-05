تماشا کنید: اطلاعات جدیدی از عنوان Ghostrunner منتشر شد

به گزارش پردیس‌گیم، Ghostrunner عنوانی اول شخص و اکشن است که حال و هوایی سایبرپانکی دارد و توسط One More Level Games, 3D Realmsو Slipgate Ironworks™ در دست توسعه می‌باشد و به دست All in! Games منتشر خواهد شد. دموی رایگان بازی تا تاریخ 13 می یعنی تا دو روز دیگر قابل بازی است. شما می‌توانید 5 دقیقه از گیم‌پلی Ghostrunner را در زیر تماشا کنید:

دموی Ghostrunner بازیکن را دقیقا در وسط ماجرا قرار می‌دهد، شما در نقش مبارزی سایبری بیدار شده و هرکس که جلوی‌تان را بگیرد از پا در می‌آورید. در هوا معلق شوید و با استفاده از قلاب به ارتفاعات جدیدی دست پیدا کنید، و با حرکاتی سریع و اکشن دشمنان را یک به یک نابود کنید. برای موفقیت در بازی شما باید عکس العمل‌های بسیار سریعی از خود نشان دهید، اما ریسپان شدن و بازگشت سریع به بازی باعث می‌شود که هر مبارزه حس خاص و استراتژیک مخصوص خود را داشته باشد و احساس تکراری بودن نکنید.

پس از وقایعی فاجعه‌آمیز نسل بشر برای ادامه‌ی حیات در پناهگاهی موقتی و بزرگ به نام Dharma Tower به ادامه‌ی زندگی مشغول است. یک قرن خصومت و دشمنی باعث شده است که Dharma با اختلافات گسترده‌ای روبرو شود. رهبر ظالم، Keymaster از این موقعیت نهایت استفاده را می‌کند اما دیگر صبر مردم به انتها رسیده. شما باید در مقام Ghostrunner از برج بالا رفته و با مهارت‌های خود در به قتل رساندن دشمنان، به حقیقت پشت پرده‌ی حکومت Keymaster پی ببرید.

به گروه مقاومتی که با نام Climbers شناخته می‌شوند ملحق شوید تا رژیم Kemaster را نابود سازید. در هر طبقه از برجِ Dharma خطراتی مرگبار انتظار شما را می‌کشند. شما باید با جا خالی دادن و سرعت بالا از طبقات مختلف عبور کرده و از شلیک آتشِ آنان جان سالم به در ببرید، تا کارشان را ساخته و به پیشروی ادامه دهید. تراشه‌های سایبرتیکی باعث می‌شوند که محدودیت‌های شما کمتر از گذشته شوند و حتی بتوانید با دخالت در زمان، از تهدیدات پرهیز کنید.

تنظیمات گرافیکی Ghostrunner باعث می‌شوند که One More Level Games بتواند زیبایی فضای سایبرپانکیِ بازی را به بهترین شکل نشان دهد. استفاده از نورهای نئونی و همچنین قابلیت RTX باعث می‌شوند که شما بیشتر از همیشه با گرافیک و جلوه‌های بصری بازی همراه باشید. موسیقی متنِ Ghostrunner نیز که به دست Daniel Deluxe ساخته شده باعث می‌شوند هیجان و انرژی را در سرتاسر تجربه‌ی سفر خطیر خود احساس کنید.

Radosław Ratusznik، یکی از موسسان One More Level در صحبت‌هایی متذکر شد:

"پس از نمایش عمومی بازی ما به درخواست‌های هواداران جواب دادیم و هم‌اکنون دموی رایگان Ghostrunner در اختیار آن‌هاست. امیدواریم که همه از این دمو لذت ببرند. منتظر به اشتراک گذاشتن اطلاعات بیشتری از Ghostrunner در آینده‌ی نزدیک باشید."

منبع متن: pardisgame