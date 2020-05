سری Call of Duty به‌طور سالانه یک نسخه جدید دریافت می‌کند اما کار و نیروی زیادی صرف هر نسخه می‌شود و 3 استودیو مختلف برای عرضه آن به‌طور سالانه در نظر گرفته شده‌اند. اخیرا Call of Duty: Warzone موفقیت بزرگی بوده و بیش از 60 میلیون بازیکن جذب کرده است. یکی از استودیوهایی که بازی‌های Call of Duty را می‌سازد، Sledgehammer Games است که ظاهرا بسیار مشغول هستند و می‌خواهند بزرگ‌تر شوند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، اندی ویلسون، مدیر عامل استودیو، در مصاحبه‌ای با VentureBeat صحبت‌های زیادی درباره رشد Sledgehammer Games و ورود این استودیو به دومین دهه از حضور خود در بازار کرد. او همچنین گفت آن‌ها قصد جذب 100 کارمند جدید را برای کار روی چند پروژه مختلف دارند (در حال حاضر 200 نفر در این استودیو کار می‌کنند). وی صراحتا نگفت که این پروژه‌ها مربوط به Call of Duty هستند اما این استودیو طی سال‌های اخیر به‌طور اختصاصی روی Call of Duty کار کرده و آخرین بازی آن‌ها هم Call of Duty WWII بود:

"Sledgehammer Games در حال ورود به دوران رشد خود در هردو شعبه فاستر سیتی کالیفرنیا و ملبورن استرالیاست. ما اکنون استودیویی با چندین پروژه هستیم و قصد استخدام تعداد قابل توجه‌ای نیروی جدید را داریم. ما به دنبال هر رشته و سطحی هستیم. دوران هیجان‌انگیزی برای استودیوی ماست."

مشخص نیست یکی از این پروژه‌ها مربوط به Call of Duty است یا این استودیو قصد دارد به یک پشتیبان برای کمک در ساخت بازی‌های شرکت‌های دیگر تبدیل شود.

منبع متن: pardisgame