در غیاب نمایشگاه E3، شرکت‌های بازی‌سازی به ترتیب از برنامه‌های خود برای پر کردن جای خالی این نمایشگاه خبر می‌دهند. شرکت یوبی‌سافت امسال دقیقا در زمان همیشگی کنفرانس خود در E3 یک برنامه برگزار خواهد کرد؛ با این تفاوت که به جای یک کنفرانس بزرگ با یک رویداد دیجیتال طرف خواهیم بود.

برنامه‌ی یوبی‌سافت در روز ۲۳ خرداد از شبکه‌های آنلاین مختلف پخش خواهد شد.

برنامه‌ی دیجیتال یوبی‌سافت برای نمایش بازی‌های آينده‌ی این شرکت Ubisoft Forward نام‌گذاری شده است. این برنامه طبق گفته‌ی یوبی‌سافت شامل اخبار انحصاری بازی‌های مختلف، رونمایی‌های کاملا تازه و غافلگیری‌های دیگری خواهد بود. یوبی‌سافت هم‌چنین به این موضوع اشاره کرده است که برنامه‌ی Ubisoft Forward سبک و سیاق نمایشگاه E3 را حفظ خواهد کرد، در نتیجه تصور می‌کنیم یوبی‌سافت بخواهد چیزی شبیه به کنفرانس‌های معمول خود را با مجری و مصاحبه با بازی‌سازان، ولی در قالب برنامه‌ای آنلاین و دیجیتال ارایه دهد.

با اینکه اطلاعات دقیقی از این برنامه در اختیار نداریم، ولی می‌توانیم بدون شک انتظار نمایش دو بازی Assassin’s Creed Valhalla و Watch Dogs Legion را در این رویداد داشته باشیم. پس از نمایش نه چندان خوب بازی Assassin’s Creed Valhalla در برنامه‌ی هفته‌ی گذشته‌ی ایکس‌باکس، تصور می‌کنیم یوبی‌سافت یک نمایش کامل از گیم‌پلی این بازی را به Ubisoft Forward بیاورد. از طرفی هم عرضه‌ی بازی Watch Dogs Legion برای پایان سال جاری میلادی برنامه‌ریزی شده است، در نتیجه یوبی‌سافت باید هر چه زودتر صحبت از این بازی را هم شروع کند.

در کنار Watch Dogs Legion بازی‌های دیگر یوبی‌سافت، مثل Rainbow Six Quarantine و Gods and Monsters هم برای عرضه در زمانی زودتر از پایان سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده بودند، ولی در پی بازخورد بسیار بد بازی Ghost Recon Breakpoint، یوبی‌سافت تصمیم گرفت تا عرضه‌ی آن‌ها را به عقب بیاندازد و بیشتر روی آن‌ها کار کند. احتمالا از این بازی‌ها هم در برنامه‌ی یوبی‌سافت خواهیم شنید.

برنامه‌ی یوبی‌سافت در روز ۱۲ ژوئن، یعنی دقیقا یک ماه دیگر، از شبکه‌های آنلاین مختلف پخش خواهد شد.

