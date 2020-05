گزارش‌هایی مبنی بر عرضه‌ی نسخه‌ای بازسازی شده از دومین قسمت سری بازی‌های دیابلو منتشر شده‌اند؛ گزارش‌هایی که از برنامه‌ی بلیزارد برای عرضه‌ی این بازسازی در سال جاری میلادی خبر می‌دهند. این‌طور که به نظر می‌رسد، بازسازی دیابلو ۲ قرار است بزرگتر از آن‌چه تصور می‌کردیم باشد.

خبرگزاری فرانسوی ActuGaming منبع این گزارش جدید است و به همین دلیل هم این شایعه را بازگو می‌کنیم. خبرگزاری ActuGaming پیش از این به درستی جزییات رونمایی بازی‌های Overwatch 2 و Diablo 4 و بسته‌ی الحاقی اخیر دنیای وارکرفت را منتشر کرده بود. در نتیجه احتمالا می‌توانیم به اطلاعات این خبرگزاری درباره‌ی بازی‌های بلیزارد اعتماد کنیم.

طبق گزارش منتشر شده، بازسازی دیابلو قرار است با نام Diablo 2: Resurrected عرضه شود. هم‌چنین گفته شده که شرکت بازی‌سازی بلیزارد زمان عرضه‌ی بازی را سه ماهه‌ی پایانی سال ۲۰۲۰ در نظر گرفته است.

این شایعه به استودیوی سازنده‌ی بازی هم اشاره می‌کند. در کنار بلیزارد، شرکت Vicarious Visions، از استودیوهای زیرمجموعه‌ی اکتیویژن، به بلیزارد در ساخت بازسازی دیابلو ۲ کمک می‌کند. این استودیوی بازی‌سازی اخیرا در توسعه‌ی بازسازی‌های سری کرش یعنی دو بازی Crash Bandicoot N.Sane Trilogy و Crash Team Racing نقش داشته است.

خبر ساخت بازسازی دیابلو ۲ موضوع جدیدی نیست. دو سه سال پیش بود که شایعات از برنامه‌ی بلیزارد برای بازسازی‌های وارکرفت ۳ و دیابلو ۲ خبر دادند. بازسازی وارکرفت ۳ محقق شده است و مطمئنا قدم بعدی، ساخت بازسازی دیابلو ۲ است. با این حال، با نگاهی به بازسازی وارکرفت ۳ کمی درباره‌ی دیابلو ۲ و بازسازی آن نگران می‌شویم.

بازسازی وارکرفت ۳ اصلا حال و روز خوبی نداشت. بلیزارد قول بازسازی بخش‌های داستانی و میان‌پرده‌ها را داده بود، قرار بود گرافیک بازی بهبود کند و رابط کاربری آن بهتر شود، ولی نه‌تنها هیچ‌کدام از این قول‌ها محقق نشدند، بلکه بازی نهایی یعنی Warcraft III: Reforged از سوی بازی‌کننده‌ها بسیار بدتر از نسخه‌ی اصلی توصیف شده است.

این‌طور که به نظر می‌رسد، بازسازی دیابلو ۲ قرار نیست یک آپدیت برای اجرای بازی با وضوح‌های تصویر بالاتر و نسبت‌های تصویر جدیدتر باشد، بلکه ظاهرا بخش‌های زیادی از بازی دوباره ساخته شده است. امیدواریم بازی دچار سرنوشت بازسازی وارکرفت ۳ نشده باشد.

