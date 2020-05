Civilization VI: New Frontier Pass معرفی شد

به گزارش پردیس‌گیم، روز جاری 2K سیزن‌پس جدید Civilization VI به‌نام New Frontier Pass را معرفی کرد که 8 تمدن جدید، 9 رهبر جدید، 6 حالت بازی جدید و مواردی دیگر را به این عنوان تحسین شده استراتژی اضافه می‌کند. محتویات در قالب 6 بسته دانلودی در دسترس قرار می‌گیرند و هر دو ماه یک‌بار محتویات جدید قابل دانلود خواهند بود. این روند از 21 مه (1 خرداد) شروع می‌شود و تا مارس 2021 (اسفند 99 - فروردین 1400) ادامه می‌یابد.

اد بیچ، طراح ارشد این فرانچایز در Firaxis Games گفت: "4 سال از زمان اولین معرفی Civilization VI می‌گذرد و پشتیبانی طرفداران و بازیکنان غافلگیر کننده بوده است. گسترش عظیم بازی در Rise and Fall و Gathering Storm در کنار آپدیت‌های متعادل‌سازی، Civilization VI را به پرچمدار این سری تبدیل کرده است."

آنتون استرنجر، طراح ارشد بازی افزود: "ما خوشحالیم که اعلام کنیم می‌خواهیم حتی محتویات بیشتری به Civilization VI بیاوریم تا بازیکنان قدیمی و تازه‌وارد در ماه‌های آینده چیزهای تازه‌ای داشته باشند. ما با New Frontier Pass به‌طور منظم محتویات جدیدی به Civilization VI می‌افزاییم و این فرصتی عالی برای ما ایجاد کرده تا با جامعه خود در ارتباط باشیم و به‌صورت فعال این عنوان را با ارائه محتویات جدید گسترش دهیم."

The Civilization VI - New Frontier Pass برای PC ،PS4 ،Xbox One ،Nintendo Switch، مک و لینوکس در دسترس خواهد بود و نسخه‌های موبایل هم در اواخر سال جاری منتشر می‌شوند. هر محتوای دانلودی را می‌توان به‌صورت جدا هم خریداری کرد. بسته Maya & Gran Colombia رهبران جدیدی برای تمدن‌های قابل احترام، حالت بازی جدید Apocalypse و City-Stateهای جدید، منابع و Natural Wonders به بازی اضافه می‌کند و 1 خرداد عرضه خواهد شد.

هرکس که Civilization VI - New Frontier Pass را خریداری کند، یک پاداش اختصاصی دریافت خواهد کرد که بسته‌های Teddy Roosevelt و Catherine De Medici Persona هستند. هر بسته Persona شامل مدل و پس‌زمینه‌های جدید برای رهبران پرطرفدار، پاداش‌های گیم‌پلی جدید و به‌روزرسانی که در شخصیت‌ رهبران تغییر ایجاد می‌کند را شامل می‌شود. "Rough Rider Teddy" صلح را در قاره خود به‌خوبی نگه می‌دارد و Magnificence Catherine می‌تواند با استفاده از کالاهای لوکس (Luxuries) و فرهنگ و جهانگردی، جهان را به سلطه خود بگیرد. بسته‌های Persona به‌همراه دومین محتویات دانلودی در ماه جولای (تیر-مرداد) در دسترس قرار می‌گیرند.

همچنین در کنار این بسته‌ها، به‌روزرسانی‌های رایگان برای تمام دارندگان Civilization VI در دسترس قرار می‌گیرند که شامل نقشه‌های جدید، سناریوها، متعادل‌سازی و مواردی دیگر می‌شوند.

منبع متن: pardisgame