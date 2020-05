کم و بیش می‌دانستیم که ساخت قسمت بعدی مجموعه بازی‌های The Elder Scrolls رسما در شرکت بازی‌سازی بتسدا آغاز نشده است، ولی سخنگوی بتسدا دوباره این موضوع را تاکید کرده است. طبق گفته‌ی مدیر بازاریابی شرکت بتسدا، اگر می‌خواهیم درباره‌ی The Elder Scrolls VI چیزی بشنویم، باید سال‌ها صبر کنیم.

«پیت هاینز»، مدیر بازایابی و ارتباطات شرکت بتسدا، در حساب کاربری توییتر خود به این موضوع اشاره کرده است. او در پاسخ به سوال یکی از طرفداران درباره‌ی قسمت ششم مجموعه بازی‌های The Elder Scrolls نوشته است: «آن بازی بعد از استارفیلد خواهد آمد که شما از استارفیلد هم اساسا هیچ چیزی نمی‌دانید. اگر به جای سال‌ها بعد، الان برای دریافت جزییات آن بازی سراغ من می‌آیید، انتظارات‌تان از سمت من برآورده نخواهد شد.»

هر دو بازی، یعنی Starfield و The Elder Scrolls VI در کنفرانس بتسدا در نمایشگاه E3 2018 رونمایی شدند. بازی بزرگ بتسدا در آن سال یک فال‌آوت آنلاین بود و برای اینکه سر و صدای طرفداران نقش‌آفرینی‌های تک‌نفره و داستان-محور بتسدا بلند نشود، این شرکت دو تیزر بسیار کوتاه نشان داد و از Starfield و The Elder Scrolls VI رونمایی کرد.

«تاد هاوارد»، کارگردان مجموعه بازی‌های The Elder Scrolls و هم‌چنین بازی جدید Starfield، در مصاحبه‌های خود پس از رونمایی از این دو بازی گفت که فعلا مشغول کار روی یک بازی دیگر هستند و تولید جدی این دو بازی شروع نشده است. منظور تاد هاوارد در آن زمان فال‌آوت ۷۶ بود. تاد هاوارد گفت که تولید استارفیلد آغاز شده، ولی در مراحل اولیه‌ی تولید قرار دارد. از طرف دیگر، قسمت ششم مجموعه بازی‌های The Elder Scrolls طبق گفته‌ی هاوارد، در مرحله‌ی پیش‌تولید به سر می‌برد و تیمی ده بیست نفره روی ایده‌پردازی برای این بازی کار می‌کنند.

در حال حاضر می‌دانیم که مراحل توسعه‌ی استارفیلد با قدرت در استودیوهای بتسدا در حال پیشرفت است. از طرفی این بازی حتی رونمایی درست و درمان نشده است و هیچ اطلاعاتی از آن در دست نداریم. حرف پیت هاینز درباره‌ی اینکه سال‌ها طول خواهد کشید تا از The Elder Scrolls VI بشنویم، کاملا صحیح است.

اگر منتظر The Elder Scrolls VI هستید، پیشنهاد می‌کنیم در ابتدا تا عرضه‌ی Starfield صبر کنید. در حرکت بعد باید از عرضه‌ی آخرین بسته‌ی الحاقی Starfield مطمئن شوید که خود آن هم یکی دو سال زمان می‌برد. پس از گذشت این چند سال، احتمالا خبری از قسمت بعدی The Elder Scrolls خواهید شنید.

منبع: توییتر

