"ترجمه شده توسط محمد جواد منجزی"

در این مقاله قصد داریم تا نگاهی جزئی و مختصر به برنامه‌ها و نقشه‌های شرکتِ Sony و شرکتِ Microsoft برای نسلِ بعدِ کنسول‌های بازی و انتظاراتمان از آنها بی‌اندازیم، با پردیس‌گیم همراه باشید.

من فکر نمیکنم که ما بتوانیم شیوعِ ویروسِ کووید 19 (یا همان COVID 19) را علتِ نوع و نحوه‌ی نزدیک شدن و وارد شدنِ عجیبِ شرکتِ Sony و شرکتِ Microsoft به نسلِ بعدیِ کنسول‌های بازی بدانیم، این اشتباهات از همان لحظه‌ای که ما متوجه شدیم که رونمایی از مشخصاتِ سخت افزاریِ نسلِ بعدیِ کنسول‌های بازیِ شرکتِ Sony و شرکتِ Microsoft در راه هستند آغاز شد؛ سردرگمیِ احاطه شده در اطرافِ کنسولِ PlayStation 5 و کنسولِ Xbox Series X با هرچه نزدیکتر شدن به تاریخِ عرضه‌ی این 2 کنسول بیشتر خودشان را نشان می‌دهند.

اگر هر دوی این کنسول‌ها در بازه‌ی زمانیِ فصلِ تعطیلاتِ امسال یعنی سالِ 2020 (Holiday Season 2020) عرضه شوند شما فکر می‌کنید که ما باید بدانیم که ما چرا باید هیجان زده باشیم، در حداقل ترین وضعیت شما فکر می‌کنید که ما باید بدانیم که یک کنسولِ PlayStation 5 چیست؛ شرکتِ Microsoft حداقل به ما نشان داده است که کنسولِ Xbox Series X یک چیزِ فیزیکی و واقعی است و دیروز نیز ما اجرا شدنِ چند بازی بر روی این کنسول را نیز دیدیم (اشاره به برنامه‌ی Inside Xbox که در تاریخِ 7 مِی به نمایش در آمد)؛ در طرفِ دیگرِ ماجرا شرکتِ Sony از یک نوع و نحوه‌ی معرفیِ که بیشتر به سخنرانیِ دانشگاهی شباهت داشت و بخش اعظمِ این سخنرانی نیز به صحبت در رابطه با عملکردِ حافظه‌ی SSD کنسولِ PlayStation 5 اشاره میکرد استفاده کرد.

زمانی که ما درباره‌ی کنسولِ PlayStation 5 و نام گذاریِ عجیبِ کنسولِ Xbox Series X صحبت می‌کنیم باید بدانیم هر 2 شرکتِ Sony و شرکتِ Microsoft از نمایش‌های بزرگی که باید برای کاربران تصاویرِ کاملی از انتظاراتی که باید از سخت افزارِ این 2 کنسول، عملکردِ این 2 کنسول و بازی‌هایی که شما در روزِ عرضه‌ی این 2 کنسول و فراتر از آن بر روی آنها بازی می‌کنید فراهم کنند (به واسته‌ی شیوعِ ویروسِ کووید 19 یا همان COVID 19) دور شده‌اند و حالا دارند خورده ریزی از اطلاعات را طیِ برنامه‌ای ثابت از استریم‌ها به ما می‌خورانند؛ بیایید ببینید چگونه مدت زمانِ بارگزاری‌ها سریعتر هستند، بیایید ببینید قابلیتِ رهگیریِ پرتو (Ray Tracing) چگونه به نظر می‌رسند، بیایید ببینید چگونه بازی‌های قدیمی بر روی کنسولِ جدید بهینه می‌شوند، بیایید 4Kهای بیشتر ببینید!، بیایید یک سخنرانیِ طولانی مدت و یک ساعته در رابطه با عملکردِ حافظه‌ی SSD ببینید!.

شخصاََ فکر می‌کردم که نمایشِ بازی‌های ترد پارتیِ (اصطلاحِ انگلیسی: Third Party) شرکتِ Microsoft (مجدداََ اشاره به برنامه‌ی Inside Xbox که در تاریخِ 7 مِی به نمایش در آمد) به ما این ذهنیت را خواهد داد که چرا نظرِ ما باید به کنسولِ Xbox Series X جلب شود، در حالی که من دوست داشتم و می‌خواستم تا بیشترِ بازی‌هایی که در حین استریم (برنامه‌ی Inside Xbox که در تاریخِ 7 مِی) به نمایش در آمدند را بازی کنم اما دلیل اینکه چرا باید آنها را بر روی کنسولِ Xbox Series X بازی کنم متوجه نشدم؛ بسیاری از این عنوان‌های جدید دارای تیتری تحتِ عنوانِ "شما میتوانید این عنوان را بر روی هر دو کنسولِ Xbox One و کنسولِ Xbox Series X بازی کنید" بودند، چرا من باید یک سخت افزارِ جدید بخرم اگر میتوانم آن عنوان را بر روی سیستمی که همین الان مالکش هستم بازی کنم؟، چرا بر روی کنسولِ Xbox Series X بهتر است؟، چه چیزی باعثِ متفاوت شدنِ آنها می‌شود؟ ما مدام بیانیه‌هایی نظیر این را می‌شنویم: "این بازی بر روی کنسولِ Xbox Series X بهینه سازی شده است"، من آنقدر زمان صرفِ بازی کردن کرده‌ام که بخواهم تا به بهترین روشِ ممکن بازی بکنم اما من دلیلِ اثبات کننده‌ای ندارم که چرا این کنسول‌های جدید (کنسولِ PlayStation 5 و کنسولِ Xbox Series X) در حقیقت بهترین جا برای بازی کردن هستند، ما داریم به چه میزان اندازه از کاهشِ مدت زمانِ بارگزاری نگاه می‌کنیم؟، چقدر پیش می‌آید که رزولوشن یا فریم ریت (اصطلاحِ انگلیسی: Resolution or Frame Rate) بهتر باشند؟، آیا قابلیتِ رهگیریِ پرتو (Ray Tracing) واقعاََ بازی‌ها را تغییر می‌دهد؟ (یکی به این دوستمون تفاوتی که این قابلیتِ Ray Tracing توی بازیِ Mincraft به وجود میاره رو نشون بده...) و آیا کنسولِ Xbox Series X چیزی است که من باید مشتاقش باشم؟ شرکتِ Microsoft گفته است که اسمِ حقیقیِ تلاش‌های نسلِ بعدیِ آنها به تنهایی Xbox است که اشاره به عرضه‌ی کنسول‌هایی دیگر دارد، احتمالاََ کنسولی همانندِ کنسولِ Xbox Series S.

آیا قرار است تا بینِ شرکتِ Sony و شرکتِ Microsoft موش و گربه بازی اتفاق بی‌افتد؟ خارج از نقطه‌ی قیمت گذاری و تاریخِ عرضه، من فکر نمیکنم؛ اما اگر شما به گذشته و معرفیِ کنسولِ Xbox One و کنسولِ PlayStation 4 نگاهی بی‌اندازید این شرکتِ Microsoft بود که به وسیله‌ی اشتباهاتش توپ را انداخت (dropped the ball: اصطلاحی برای سوتی دادن و خرابکاری کردن) و شرکتِ Sony نیز به وسیله‌ی این اشتباهاتِ شرکتِ Microsoft او را به زمین کوبید؛ کنسولِ Xbox One باید همیشه آنلاین می‌بود، نمیتوانست از دیسکِ بازی‌های دست دوم استفاده کند، اجباراََ با پکیجِ حاویِ کینکت (Kinect) فروخته می‌شد و در نهایت به میزانِ 100 دلار از کنسولِ PlayStation 4 گران‌تر بود؛ از همان روزِ اولِ نسلِ 8 شرکتِ Sony با کنسولِ PlayStation 4 نسل را تصاحب کرده بود.

در سال‌های پس از آن افتضاحات شرکتِ Microsoft توانست تا مجدداََ روی پای خودش به‌ایستد؛ سرویسِ Xbox Game Pass بدون شک بهترین سرویس در صنعتِ بازی‌های ویدیویی است، شرکتِ Microsoft یک ارتش از توسعه دهندگان و بازیسازانِ شناخته شده و موردِ احترام را برای ساخت و توسعه‌ی بازی برای سرویسِ Xbox Game Pass تشکیل داده است و کنسولِ Xbox One X توانست تا یک کنسولِ میان نسلیِ معرکه باشد.

یک چیز که ما به طورِ قطع آن را در رابطه با کنسول‌های نسلِ بعد میدانیم این است که مشخصاتِ سخت افزاری کنسولِ Xbox Series X و کنسولِ PlayStation 5 قرار است تا جهشِ عظیمی رو به جلو را نسبت به جهشِ نسلِ پیش (از نسلِ 7 به نسلِ 8) را به مخاطبان تحویل دهند، حالا ما فقط لازم است تا بدانیم که چرا این مهم است، به خاطرِ این که قدرتِ بیشتر در این مقیاس معمولاََ مهم است. من امیدوارم که شرکتِ Sony و شرکتِ Microsoft دریچه‌های سد (اشاره به اطلاعات و قابلیت‌های رونمایی نشده از هر 2 کنسولِ Xbox Series X و کنسولِ PlayStation 5) را باز کرده و به ما نشان دهند که این کنسول‌ها (کنسولِ Xbox Series X و کنسولِ PlayStation 5) تواناییِ انجامِ چه کارهایی را دارند؛ صحبت کردن در رابطه با تکنولوژی و دود به پا کردن بس است، به من بازی نشان بدهید، به من نشان بدهید که این سخت افزارهای جدید چه کارهایی میتوانند انجام دهند، اگر شما میخواهید که من برای سخت افزارهای جدیدتان هیجان زده شَوَم باید به من چیزی برای هیجان زده شدن نشان دهید، من مطمئنم که [هیجان زده] خواهم شد اما من لازم دارم که بدانم نسلِ بعدی چی است...

منبع متن: pardisgame