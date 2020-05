Sony از برند جدید استودیوهای PlayStation رونمایی کرد

به گزارش پردیس‌گیم، شرکت Sony از برند جدیدی که اتحاد استودیوهای فرست‌پارتی PlayStation را نشان می‌دهد رونمایی کرد. این برند اواخر سال جاری به‌همراه کنسول PlayStation 5 به مرحله اجرا می‌رسد و فقط در بازی‌هایی که توسط استودیوهای جهانی Sony Interactive Entertainment ساخته می‌شوند، وجود خواهد داشت.

همچنین Sony ویدیوی جدیدی را به اشتراک گذاشته که آن را در هنگام شروع بازی‌های PlayStation خواهیم دید. در ادامه می‌توانید به مشاهده این ویدیو بپردازید:

اریک لمپل، معاون ارشد و مدیر بازاریابی جهانی Sony Interactive Entertainment، گفت: "ما از این بابت واقعا هیجان‌زده هستیم. طی سال‌های اخیر و حتی یک دهه گذشته، قدرت بازی‌های ساخته شده توسط ما بیشتر از همیشه بوده‌اند. ما به این فکر می‌کردیم که چگونه تمام این بازی‌ها را با یک برند متحد کنیم و هدف آن این بود که وقتی مصرف کننده این برند را می‌بیند، می‌داند که باید برای تجربه یک بازی قوی، نوآورانه و عمیقی که از PlayStation انتظار می‌رود آماده باشد پس نتیجه نهایی نشان PlayStation Studios شد.

شما نشان متحرکی که در ابتدای بازی‌های ما وجود دارند را دیده‌اید اما این برند در جاهای مختلف دیگری هم وجود خواهد داشت. تصاویر متحرک کوتاه‌تر و متفاوت‌‌تری در تریلرها و تبلیغات قرار می‌گیرند و در بخش‌های خلق شده دیگری توسط ما مثل بسته‌بندی بازی و دیسک‌های آن هم دیده خواهد شد.

ما فکر می‌کنیم این روش خوبی است تا وقتی مصرف کننده این برند و نشان را ببیند، متوجه می‌شود با یک بازی با کیفیت که از ما انتظار می‌رود روبه‌رو است و از این برند در فرانچایزهای شناخته شده و جدیدی که در آینده خواهیم داشت استفاده می‌شود."

برند PlayStation Studios برای بازی‌های Sony در PS4 هم استفاده می‌شود اما برای عناوین The Last of Us: Part II و Ghost of Tsushima آماده نخواهد بود. این برند همچنین در نسخه PC بازی Horizon Zero Dawn هم استفاده نمی‌شود گرچه لمپل گفت در آینده برای فرانچایزهایی که برروی پلتفرم‌های دیگری به غیر از PlayStation منتشر می‌کنند، این برند را خواهیم دید.

منبع متن: pardisgame