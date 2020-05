قسمت بعدی برنامه State of Play بر روی عنوان Ghost of Tsushima تمرکز خواهد داشت

شرکت Sony لحظاتی قبل تایید کرد که قسمت بعدی برنامه زنده State of Play تماما بر عنوان انحصاری Ghost of Tsushima تمرکز خواهد داشت. قسمت جدید برنامه State of Play ساعت 00:30 بامداد روز جمعه، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ پخش خواهد شد.

به گزارش پردیس‌گیم، Sony با انتشار پیامی در PlayStation Blog نمایش جدید Ghost of Tsushima را نگاهی عمیق به گیم پلی این بازی شامل گشت و گذار در محیط، مبارزات و ... توصیف کرده است. این نمایش تمامی مدت زمان قسمت جدید State of Play را به خود اختصاص داده و حدودا 18 دقیقه به طول خواهد انجامید و زمانی برای معرفی یا نمایش دیگر باقی نخواهد گذاشت.

بازی Ghost of Tsushima در تاریخ 17 جولای (27 تیر) برای کنسول PS4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame