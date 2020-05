شرکت بازی‌سازی اکتیویژن از بازسازی دو قسمت نخست مجموعه بازی‌های تونی هاوک برای کنسول‌های نسل فعلی رونمایی کرده است. این بازی که Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 نام گرفته قرار است تمام مراحل و شخصیت‌های دو قسمت نخست سری تونی هاوک را با کیفیتی مدرن در اختیار طرفداران این مجموعه بازی‌ها قرار دهد.

عرضه‌ی Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 برای سه پلتفرم پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر و تاریخ ۱۴ شهریور در نظر گرفته شده است.

پیدایش مجموعه بازی‌های تونی هاوک و مشخصا دو قسمت اول این سری بازی‌ها به کنسول پلی‌استیشن وان بازمی‌گردد؛ زمانی که اسکیت برد سواری جذاب‌ترین ورزش و مهارت دوران خود محسوب می‌شد. بازی‌های تونی هاوک با گیم‌پلی جذاب و سرگرم‌کننده و لیستی از بهترین موسیقی‌های پانک و راک دهه‌ی نود، توانستند به یکی از بزرگترین مجموعه‌های بازی زمان خود تبدیل شوند. با این حال، با فروکش کردن تب اسکیت برد و صد البته افت بسیار زیاد کیفیت سری بازی‌های تونی هاوک، این بازی‌ها به کلی فراموش شدند؛ مثل شخص تونی هاوک. اکتیویژن هم متوجه شده است که اگر می‌خواهد تونی هاوک جدید بسازد، باید سراغ طرفداران قدیمی و اصلی مجموعه برود و در حرکتی احتمالا صحیح، دو بازی نخست تونی هاوک را بازسازی کرده است.

بازی Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 قرار است تمام مراحل و زمین‌های دو بازی اصلی مجموعه، شخصیت‌ها، حرکت‌های قدیمی و حالت‌های بازی را در خود داشته باشد. نکته‌ی جالب‌تر، استفاده از آهنگ‌های بازی‌های اصلی تونی هاوک است. البته مشخصا گفته شده تعدادی از آهنگ‌های معروف و محبوب، در نتیجه احتمالا نمی‌توانیم انتظار بازگشت تمام قطعات موسیقی دو تونی هاوک اصلی را داشته باشیم. قابلیت کاملا جدید Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 پشتیبانی از بخش چند نفره‌ی آنلاین است. دو بخش معروف ساخت شخصیت و ساخت و زمین هم در این بازسازی با مجموعه‌ای از قابلیت‌های تازه دوباره طراحی شده‌اند.

اکتیویژن گفته است که بازی با وضوح تصویر ۴K و سرعت ۶۰ فریم در ثانیه اجرا خواهد شد، ولی اشاره نکرده است روی چه پلتفرم و کنسول‌هایی قرار است شاهد این کیفیت اجرا باشیم.

بازی Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 با قیمت ۴۰ دلار عرضه خواهد شد. نسخه‌ای ۱۰۰ دلاری هم از بازی در نظر گرفته شده است که همراه با یک اسکیت برد عرضه می‌شود. این اسکیت برد امضای تونی هاوک را هم روی خود جای داده است. البته این امضا چاپ شده است.

عرضه‌ی بازی بازی برای سه پلتفرم پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر و تاریخ ۴ سپتامبر (۱۴ شهریور) در نظر گرفته شده است.

می‌توانید در ادامه تریلر رونمایی و تصاویری از Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 را ببینید.

دانلود mp4

تصاویر بازی:

مقایسه‌ی نسخه‌ی اصلی و جدید:

