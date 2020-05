سونی خبر از ساخت برندی کاملا جدید برای بازی‌های تولید خود داده است. این برند جدید که «استودیوهای پلی‌استیشن» (PlayStation Studios) نام‌ گرفته، قرار است با عرضه‌ی اولین بازی‌های پلی‌استیشن ۵ به کار گرفته شود.

طبق خبری که سونی منتشر کرده است، برند استودیوهای پلی‌استیشن برای بازی‌هایی استفاده خواهد شد که توسعه‌ی آن‌ها زیر نظر سونی صورت گرفته است. در کنار لوگوی جدیدی که این بازی‌ها را همراهی خواهد کرد، یک ویدیو هم طراحی شده است که در ابتدای بازی پخش خواهد شد.

آن‌طور که سونی گفته است، ویدیوی طراحی شده ممکن است متناسب با هر بازی تغییر کند و شخصیت‌های جدید و بازی‌های تازه‌ی آن‌ها را هم به نمایش گذارد.

«اریک لمپل»، مدیر بازاریابی پلی‌استیشن، درباره‌ی این تصمیم جدیدشان به خبرگزاری گیم‌اینداستری گفته است:‌ «بسیار از این حرکت خوشحال هستیم. در چند سال گذشته، یا در دهه‌ی گذشته، کیفیت بازی‌هایی که توسط استودیوهای ما تولید شده‌اند از هر زمان بهتر بوده است. تصمیم گرفتیم تا با کنار هم آوردن این بازی‌‌ها و متحد کردن آن‌ها زیر یک برند کاری کنیم تا مخاطب متوجه شود که با دیدن این برند، قرار است تجربه‌ی عالی، خلاقانه و عمیق دریافت کنند؛ تجربه‌ای که در این مدت از پلی‌استیشن دریافت کرده‌اند و انتظار دارند همان را ببینند. به همین دلیل هم ایده‌ی استودیوهای پلی‌استیشن را مطرح کردیم.»

مدیر بازاریابی پلی‌استیشن ادامه داده است: «انیمیشنی که قرار است در ابتدای بازی‌های‌مان قرار داده شود را دیده‌اید، ولی این برند را در مناطق مختلفی قرار خواهیم داد. انیمیشن‌های متفاوت و کوتاه‌تری هم ساخته شده‌اند که در تریلرها جای خواهند گرفت و در تبلیغات وجود خواهند داشت. در دیگر بخش‌های یک بازی مثل بسته بندی آن و روی دیسک هم این برند وجود خواهد داشت.»

درباره‌ی برند استودیوهای پلی‌استیشن، اریک لمپل توضیح داده است: «به نظر ما این روش بسیار خوبی است تا به مخاطب بگوییم که اگر این برند را می‌بینند، قرار است با بازی‌های باکیفیتی که از ما انتظار دارند روبرو شوند. این برند در مجموعه‌های فعلی و شناخته شده و مجموعه‌های جدیدی که هنوز به آن‌ها ورود نکرده‌ایم، وجود خواهد داشت.»

مجموعه‌های فعلی پلی‌استیشن از این پس با برند استودیوهای پلی‌استیشن همراه خواهند شد. با این حال، سونی گفته است که دو بازی Ghost of Tsushima و The Last of Us Part II این برند را به یدک نخواهند کشید. هم‌چنین نسخه‌ی کامپیوتر Horizon: Zero Dawn که برای عرضه در تابستان امسال برنامه‌ریزی شده است، این برند را نخواهد داشت.

برند جدید استودیوهای پلی‌استیشن برای استفاده در دو سه بازی باقی مانده‌ی سونی برای پلی‌استیشن ۴ آماده نخواهد بود. با این حال، در آینده و با عرضه‌ی پلی‌استیشن ۵ و حتی اگر دیگر بازی‌های سونی روی پلتفرم‌های دیگر عرضه شوند، لوگوی استودیوهای پلی‌استیشن آن‌ها را همراهی خواهد کرد.

انیمیشن ساخته شده برای برند استودیوهای پلی‌استیشن هم یک سبک ثابت نخواهد داشت. اریک لمپل توضیح داده است: «ویدیویی که دیده‌اید، تعدادی بازی مختلف در خود دارد. با گذر زمان و با معرفی مجموعه‌های جدیدتر، می‌توانیم این ویدیو را طوری طراحی کنیم که برای مثال یک مجموعه را در چند سال مختلف نشان دهد و از شخصیت‌های مختلفی که آمده‌اند بگوید. کارهای مختلفی می‌توانیم انجام دهیم و درباره‌ی آن بسیار هیجان‌زده‌ایم.»

برند استودیوهای پلی‌استیشن فقط هم محدود به استفاده در بازی‌های استودیوهای خود سونی، مثل «ناتی داگ»، «سانتا مونیکا»، «گوریلا گیمز» یا «ساکر پانچ» نخواهد بود. سونی می‌گوید که اگر آن‌ها با استودیوهای مختلفی برای ساخت بازی تحت نظر آن‌ها همکاری کنند، از برند استودیوهای پلی‌استیشن برای آن استفاده خواهند کرد.

اریک لمپل توضیح داده است: «اگر ما مراحل توسعه‌ی یک بازی را مدیریت و برای ساخت با استودیویی خارجی همکاری می‌کنیم، آن بازی‌ها هم در برند استودیوهای پلی‌استیشن جای می‌گیرند. این موضوع بدین معنا نیست که ما مالک آن استودیوی بازی‌سازی هستیم، بلکه به این معناست که آن بازی را بخشی از ساخته‌های خودمان می‌دانیم. خیلی از اوقات ما مالک استودیوی سازنده‌ی بازی نیستیم.»

در ادامه می‌توانید انیمیشنی که سونی برای معرفی برند استودیوهای پلی‌استیشن ساخته است را ببینید.

