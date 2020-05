این طور که به نظر می‌رسد، سونی تا یکی دو بازی باقی مانده‌ی پلی‌استیشن ۴ را راهی بازار نکند، نمی‌خواهد از کنسول نسل بعد خود صحبت. البته ما هم به هیچ وجه از این موضوع شکایت نمی‌کنیم، چون دیدن Ghost of Tsushima برای‌مان بارها هیجان‌انگیزتر از کنسول‌های نسل بعد است. سونی خبر داده است که در قالب یکی دیگر از برنامه‌های State of Play خود در روز ۱۴ ماه می اطلاعات بیشتری از بازی Ghost of Tsushima در اختیارمان خواهد گذاشت.

قرار است برنامه‌ی State of Play پنج شنبه شب ۱۸ دقیقه باشد و کاملا روی بازی Ghost of Tsushima تمرکز کند.

بازی Ghost of Tsushima آخرین ساخته‌ی سونی برای کنسول پلی‌استیشن ۴ است. عرضه‌ی بازی برای روز ۱۷ جولای برنامه‌ریزی شده و کاملا منطقی به نظر می‌رسد تا سونی بخواهد نمایش بزرگ دیگری از این بازی پیش از عرضه‌ی آن داشته باشد. آخرین گیم‌پلی نمایش داده شده از Ghost of Tsushima به نمایشگاه E3 2018 بازمی‌گردد و از آن زمان به غیر از تعدادی تریلر، که البته گیم‌پلی و بخش‌های داستانی را نشان داده‌اند، گیم‌پلی محض و طولانی جدیدی از بازی ندیده‌ایم.

قرار است برنامه‌ی State of Play پنج شنبه شب ۱۸ دقیقه باشد و کاملا روی بازی Ghost of Tsushima تمرکز کند. قرار است گشت و گذار در بازی، مبارزات و بخش‌های مختلف دیگری از آن را ببینیم.

سونی اضافه کرده است که این قسمت State of Play کاملا مختص Ghost of Tsushima است و خبری از اخبار پلی‌استیشن ۵ در آن نخواهد بود. سونی در وبلاگ خود نوشته است: «در این قسمت اطلاعات یا خبر جدیدی از پلی‌استیشن ۵ نخواهد بود و فقط می‌خواهیم نگاهی بزرگ و زیبا به حماسه‌ی محیط باز استودیوی بازی‌سازی ساکر پانچ داشته باشیم.»

برنامه‌ی State of Play ساعت ۰۰:۳۰ بامداد روز جمعه ۲۵ اردیبهشت، یا همان ۱۲:۳۰ شب پنج شنبه، از شبکه‌های مختلف آنلاین پخش خواهد شد.

بازی Ghost of Tsushima در روز ۱۷ جولای به صورت انحصاری برای کنسول پلی‌استیشن ۴ عرضه خواهد شد.

منبع: وبلاگ پلی‌استیشن

بخوانید:

سامورایی یا نینجا: از قصه و گیم‌پلی Ghost of Tsushima بیشتر بدانید

ببینید:

تریلر داستانی Ghost of Tsushima

The post برنامه‌ی State of Play با محوریت Ghost of Tsushima پنج شنبه شب پخش می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala