سونی تاریخ عرضه‌ی جدیدی برای بازی Marvel’s Iron Man VR مشخص کرده است. این بازی که قرار بود یکی دو روز آینده عرضه شود، ولی عرضه‌ی آن به خاطر بحران جهانی فعلی لغو شده بود، در روز سوم جولای به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن ۴ و هدست واقعیت مجازی پلی‌استیشن وی‌آر عرضه خواهد شد.

می‌توانید در روز ۱۳ تیر بازی Marvel’s Iron Man VR را به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن وی‌آر تهیه کنید.

عرضه‌ی بازی Marvel’s Iron Man VR در ابتدا برای روز ۱۵ ماه می، یعنی دو سه روز آینده در نظر گرفته شده بود. با این حال، سونی ماه گذشته در حرکتی ناگهانی، عرضه‌ی تمام بازی‌های آینده‌ی خود را تا زمانی نامشخص لغو کرد. سونی در آن زمان گفت که مشکلات لجستیکی پیش آمده به خاطر بحران جهانی کورونا این اجازه را به آن‌ها نمی‌داد تا تعداد نسخه‌ی کافی برای عرضه‌ی بازی آماده کنند. حالا که دو بازی The Last of Us Part II و Ghost of Tsushima هر دو تاریخ انتشار کاملا جدیدی دارند و سونی هم از توانایی‌اش در عرضه‌ی آن‌ها مطمئن شده، شاهد اعلام تاریخ انتشار بازی واقعیت مجازی Iron Man VR هستیم.

مراحل توسعه‌ی بازی Iron Man VR توسط استودیوی بازی‌سازی Camouflaj و با همکاری نزدیک مارول پیش رفته است و بازی هم یکی دیگر از همکاری‌های نزدیک سونی و مارول پس از ساخت بازی اسپایدرمن پلی‌استیشن ۴ محسوب می‌شود. قرار است بازی‌کننده‌ها کنترل تونی استارک را چه داخل زره مخصوص خود و چه بیرون آن، به دست بگیرند.

می‌توانید در روز سوم جولای (۱۳ تیر) بازی Marvel’s Iron Man VR را به صورت انحصاری برای پلی‌استیشن وی‌آر تهیه کنید.

منبع: توییتر

The post تاریخ عرضه‌ی بازی واقعیت مجازی آیرون من مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala