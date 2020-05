هنگامی که The Almost Gone در تاریخ ۵ تیر منتشر شد در تصاویر متنوع زندگیتان جستجو کنید تا واقعیت را دریابید.

به گزارش پردیس‌گیم بازی The Almost Gone، برنده جایزه بهترین روایت در ژانر پازلی ساخت استودیو Happy Volcano، داستان را با شما در PC و Nintendo Switch و Android و iOS تقسیم می‌کند. بازی با قیمت ۲۰ دلار و با تخفیف ۲۰ درصدی در هنگام عرضه بر Steam و Nintendo eShop و با قیمت ۷ دلار در Google Play و App Store در هفته اول انتشار به فروش خواهد رسید. علاوه بر آن، شما می‌توانید بازی را با ۳۰ درصد تخفیف بر روی Android و iOS پیش‌خرید کنید.

بین مرگ و زندگی ثابت نگه‌داشته شده‌اید، جداشده و تنهایید، شما باید واقعیت دردناک را دریابید تا شما را به سمت سرنوشتتان هدایت کند. در زیر نماهای بیرونی و درونی زیبای یک سبک زندگی شهری معمولی جستجو کنید تا یک داستان امروزی که توسط یک نویسنده تحسین شده روایت می‌شود را کشف کنید.

از خانه خودتان تا خیابان‌های متروک، بلوک‌های آپارتمانی زیبا تا بیمارستان‌های متروکه، شما باید دنبال سرنخ‌ها و مسیر پیشرویتان بگردید. هر کشف جدید شما را یک قدم به درک‌کردن، به مردم و مکان‌هایی که شما را در تمام زندگی کوتاهتان محاصره کرده‌اند، نزدیک می‌کند.

بازی The Almost Gone با یک همکاری منحصربه‌فرد بین Happy Volcano و یوست وَندِکَستیل (Joost Vandecasteele) نویسنده‌ی تحسین‌شده و آهنگسازی یووس دِ مِی (Yves De Mey) که بر روی فیلم Rundskop که به تازگی نامزد اسکار شده بود و توسط Netflix تولید شده بود، ساخته شد.

استودیوی Happy Volcano با ناشر Playdigious برای انتشار داستان امروزیشان در مورد مرگ، از دست‌دادن و سلامت روانی بر روی پلتفورم‌های ذکرشده همکاری می‌کند.

*یک داستان احساسی و تاثیرگذار که توسط نویسنده تحسین‌شده یوست وَندِکَستیل روایت شده است را تجربه کنید

*هر گوشه و شکاف را در این شهر زیبا جستجو کنید

*۵ بخش داستانی را بازی کنید، هر کدام رازها و پیچ‌و‌تاب‌های بیشتری که شما را به واقعیت راهنمایی می‌کند را آشکار می‌کنند

*با تجربه این عنوان شما پاسخ سوالات زیر را پیدا می‌کنید:

-چرا شما اینجا هستید؟

-چرا شما اینجا گیر افتاده‌اید؟

-آیا شما زمانی به خانه‌تان می‌رسید؟

در ادامه می‌توانید تریلر جدید این عنوان را مشاهده کنید:

منبع متن: pardisgame