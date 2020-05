فروش کنسول PS4 به بیش از 110 میلیون واحد رسید

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از VG247، شرکت Sony تاکنون 110.4 میلیون واحد PS4 را به فروش رسانده و در تعداد مشترکین PlayStation Plus به رقم 41.5 میلیون نفر دست یافته است.

این آمار از گزارش مالی کامل Sony به‌دست ما رسیده که در آن گفته شد فروش کنسول PS4 به دلیل رسیدن به اواخر چرخه عمرش کاهش داشته است. کنسول خانگی بعدی آن‌ها یعنی PS5 برای عرضه در تعطیلات 2020 برنامه‌ریزی شده و Sony گفته که مشکل خاصی در ساخت بازی‌های انحصاری آن به‌وجود نیامده است.

بخش بازی‌های Sony عملکرد بسیار خوبی در مقابل سایر قسمت‌های این شرکت داشته چراکه بخش‌های الکترونیک، موسیقی و فیلم‌سازی آن‌ها به دلیل بحران کرونا به مشکل خورده‌اند.

51 درصد از فروش خالص بخش گیمینگ Sony از فروش دیجیتالی بازی‌ها و محتوای اضافه آن‌ها به‌دست آمده و در مقابل هم فروش بازی‌های بسته‌بندی شده فقط 6 درصد بوده‌ است. PS4 هم 19 درصد، اشتراک PlayStation Plus نیز 17 درصد و لوازم جانی هم 7 درصد از فروش خالص بخش گیمینگ Sony را در کل سال مالی رقم زدند.

با این وجود که به اواخر چرخه عمر PS4 نزدیک می‌شویم و فروش آن در حال کاهش است، اما این کنسول هنوز دو بازی بزرگ دیگر برای عرضه دارد. The Last of Us: Part II در 30 خرداد منتشر خواهد شد و پس از آن Ghost of Tsushima در 27 تیر در دسترس قرار می‌گیرد.

