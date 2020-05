تاریخ انتشار Iron Man VR مشخص شد

به گزارش پردیس‌گیم، بازی Iron Man VR که قرار بود در تاریخی زودتر از تاریخ فعلی عرضه شود، همزمان با بازی The Last of Us II از فروشگاه پلی استیشن حذف شده بود و حال دوباره با مشخص شدن تاریخ عرضه‌ی جدید خود، قابل خرید می‌باشد. Sony در حساب رسمی توییتر خود زمان عرضه‌ی Iron Man VR را مشخص کرد که به 3 جولای مصادف با 13 تیرماه اشاره می‌کند.

شما در Iron Man VR باید نقش تونی استارک را ایفا کنید، پس از حمله‌ای که به مقر و ساختمان اصلی استارک می‌شود، بسیاری از اطلاعات مهم وی هک شده و توسط شخصی بدطینت دزدیده می‌شوند. حال بازیکن باید با قرار گرفتن در مقام مرد آهنی، بر فراز آسمان‌ها پرواز کند و برای رسیدن به دشمن اصلی، با ویلن‌ها(تبه‌کارهای) مختلفی روبرو شود.

ایده‌ی ساخت این بازی پس از نمایش بازی Spider-Man در مراسم E3 2016 در ذهن سازندگان جرقه خورده است و با تشکیل میتینگی با توسعه دهندگان بازی Spider-Man، به نتیجه رسیده‌اند که Iron Man نیز باید در چنین قالبی بازی مخصوص خود را داشته باشد. این عنوان توسط Camouflaj درحال ساخت است و به دست Sony منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame