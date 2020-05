با سلام خدمت همه‌ی رفقای پردیس‌گیم، با قسمت دیگری از مجموعه‌ی "غرق شده در طرح‌های هنری" درخدمت شما هستیم. همانطور که می‌دایند "غرق شده در طرح‌های هنری" به جمع آوری تعدادی از طرح‌های هنری زیبا و دلنواز(که اکثرا نیز مفهوم خاصی در آن‌ها پنهان شده است) می‌پردازد. در این قسمت از برنامه‌ی خود، تصمیم گرفتیم که تمرکز بیشتری بر روی بازی Prince of Persia و جهان آردا بگذاریم، برای منسجم‌تر و حرفه‌ای تر شدن کار نیز قرار بر این شد که هر قسمت دارای تم مخصوصی باشد و یکی از رنگ‌های موجود را به عنوان تم اصلی برنامه انتخاب کنیم. برای شروع چنین کاری، فعالیت خود را با رنگ "بنفش" شروع خواهیم کرد، بنفش رنگی است سلطنتی که اغلب اوقات برای القای حس افتخار و غرور استفاده می‌شود، طبق برخی تحقیقات روانشناسی و هنرشناسی معمولا کسانی که به رنگ بنفش علاقه‌مند هستند افرادی متفکر و باهوش می‌باشند. امیدوارم زندگی‌تان مملو از افتخار و بزرگی باشد!

1

2

3

4-The Last of Us II

5

6

7-Prince of Persia 2008

8

9

10-Prince of Persia

12-Call of Duty Ghosts

13

14

15-Sekiro Shadows Die Twice

16-نبرد داگورلاد(که سارون حلقه‌ی یگانه را از دست داد)

17

18

19-Dark Souls III

20

21

22

23(هنرمند: احسان دباقی)

24

25-Tokyo Ghoul

دانلود تمامی تصاویر بالا در یک فایل

منبع متن: pardisgame