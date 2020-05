با این وجود که انتقاداتی از برنامه اخیر Inside Xbox شده بود، اما به‌طور کلی جو مثبتی برای بازاریابی Xbox Series X وجود دارد. از آن طرف Sony اطلاعات بسیار کمی به اشتراک گذاشته و بعد از مدت‌ها سکوت فقط از یک لوگوی جدید برای استودیوهای PlayStation رونمایی کرد البته کنفرانس فنی مارک سرنی در ماه مارس هم قابل توجه بود اما طرفداران و بازیکنان شاید چندان برای این بحث‌های تخصصی هیجان‌زده نشوند و بیشتر منتظر چیزهای دیگری هستد.

اما آیا اصلا Sony نگران این انتقادات و جو منفی علیه تیم بازاریابی PlayStation است؟ اصلا! بعد از اعلام جدیدترین نتایج مالی، سوالاتی در این رابطه پرسیده شد. به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Gamingbolt، تاکاشی موچیزوکی از Bloomberg، سوال یکی از سرمایه‌گذاران را مورد توجه قرار داد: "برخی می‌گویند ترویج و تبلیغ PS5 از Xbox عقب مانده است. آیا از نظر شما تیم PlayStation نمره قبولی را می‌گیرد؟"

هیروکو توتوکی، مدیر ارشد مالی Sony، در پاسخ گفت: "ما مسائل را از نظر استراتژیک در نظر می‌گیریم اما نهایت تلاش خود را می‌کنیم. در رابطه با نمره قبولی یا مردودی هم اگر من جای شما بودم منتظر آمار فروش PS5 می‌ماندم تا قضاوت نهایی را انجام دهم." این پاسخ منصفانه و درستی است. با وجود تمام هایپ و تبلیغات Xbox در چند وقت اخیر، باز هم کنسول PS4 فروش بیشتری از Xbox One داشته است. طبق آخرین گزارش مالی Sony، فروش این کنسول به بیش از 110 میلیون واحد رسیده و این در حالی است که هنوز عناوین انحصاری بزرگی مثل The Last of Us: Part II و Ghost of Tsushima عرضه نشده‌اند.

البته باید منتظر رونمایی Sony از قیمت و بازی‌های PS5 بمانیم تا نتیجه نهایی را بگیریم. این کنسول در فصل تعطیلات سال میلادی 2020 عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame