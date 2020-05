شرکت بازی‌سازی اپیک گیمز رسما از نسخه‌ی بزرگ بعدی موتور بازی‌سازی خود یعنی «آنریل انجین» (Unreal Engine) رونمایی کرده است. آنریل انجین ۵ قابلیت‌های عجیب و غریب و شگفت‌انگیز دارد، ولی شاید جذاب‌تر از قابلیت‌های این موتور، نمایشی باشد که اپیک گیمز با استفاده از این موتور روی پلی‌استیشن ۵ داشته است. دموی فنی آنریل انجین ۵ روی کنسول پلی‌استیشن ۵ در قالب یک ویدیو منتشر شده که طبق گفته‌ی اپیک گیمز، کاملا از روی یک پلی‌استیشن ۵ ضبط شده است.

رونمایی و نمایش آنریل انجین ۵ و قابلیت‌های آن در قالب یکی از برنامه‌های Summer Game Fest و با حضور جف کیلی و مدیران اپیک گیمز صورت گرفت. در ابتدا شاهد نمایشی از دموی یک بازی بودیم که طبق گفته‌ی اپیک گیمز، کاملا روی پلی‌استیشن ۵ اجرا شده است. نهایتا در پایان دمو، متوجه شدیم که با نسخه‌ی بزرگ بعدی آنریل انجین طرف هستیم.

پس از نمایش دمو، «کیم لیبری»، مدیر تکنولوژی اپیک گیمز، در توضیح آن گفت: «این دمو کاملا قابل بازی است. ما یک دستگاه ضبط پشت یک کیت توسعه‌ی پلی‌استیشن ۵ قرار دادیم و سیگنال خروجی که از HDMI آمده بود را ضبط کردیم. در واقع یک دموی کاملا زنده و قابل اجراست و می‌توان بارها آن را بازی کرد. هر بار که آن را بازی می‌کنیم کمی با دفعه‌ی قبل فرق می‌کند.»

در این نمایش، با دو قابلیت بسیار مهم و بزرگ آنریل انجین ۵ آشنا شدیم. قابلیت‌هایی که Nanite و Lumen نام‌گذاری شده‌اند.

قابلیت Nanite به طراحان و مدل‌سازان این اجازه را می‌دهد تا از با کیفیت‌ترین مدل‌های سه‌بعدی ساخته شده به صورت مستقیم در بازی استفاده کنند. مدل‌های اصلی، با همان کیفیتی که طراحی شده‌اند، یعنی مدل‌هایی که معمولا در فیلم‌ها استفاده می‌شوند و از صدها میلیون یا میلیاردها چند ضلعی تشکیل شده‌اند، مستقیما در آنریل انجین قابل استفاده هستند. می‌توان هر مدلی را چه از داخل زی‌براش یا فایل کَد را بدون ذره‌ای تغییر در بازی استفاده کرد. خود آنریل انجین در لحظه مدل را برای استفاده آماده می‌کند. دیگر خبری از شمردن تعداد پالی‌گان‌ها و اینکه چقدر از حافظه اشغال شده است و حتی تنظیم Level of Detail نخواهد بود. یعنی لازم نیست با توجه به نحوه‌ی نمایش مدل به صورت دستی برای آن چند نوع کیفیت مختلف ساخت یا حتی آن‌ها را ذره‌ای بهینه کرد. اپیک گیمز می‌گوید که مدل اصلی بدون افت کیفیت در بازی قابل استفاده خواهد بود.

در دمو شاهد کنار هم قرار داده شدن صدها مدل بسیار با کیفیت بودیم؛ مدل‌هایی که حتی پردازش جداگانه‌ی یکی از آن‌ها روی کنسول‌های نسل فعلی چالش‌برانگیز خواهد بود.

قابلیت دوم یعنی Lumen به نورپردازی می‌پردازد. این قابلیت تکنولوژی جدیدی برای استفاده از Global Illumination یا همان نورپردازی محیط با استفاده از یک منبع نوری مرکزی و بزرگ است. به لطف قابلیت Lumen در آنریل انجین ۵، خود موتور می‌تواند انعکاس اشعه‌های نور را به تعداد بی‌نهایت محاسبه کند و تصویری کاملا واقع‌گرایانه تحویل دهد. اپیک گیمز می‌گوید که نورپردازی با این کیفیت حتی در وسعت کیلومترها در بازی به سادگی روی آنریل انجین ۵ ممکن خواهد بود. منابع نوری مختلف در محیط هم مثل یک چراغ قوه، ترک دیوار و هر نوع نورپردازی غیرمستقیمی هم توسط تکنولوژی جدید Lumen به‌صورت کاملا واقعی پردازش خواهد شد. همه چیز هم در موتور به صورت همزمان اتفاق می‌افتد و طراح نیازی به صبر برای پردازش هر صحنه ندارد. می‌توان یک منبع نوری را به سادگی داخل موتور حرکت داد و به صورت همزمان تغییرات را با بالاترین کیفیت و دقیقا شبیه به نسخه‌ی نهایی که روی کنسول اجرا می‌شود، مشاهده کرد.

اپیک گیمز در بیانیه‌ای که منتشر کرده، به این موضوع اشاره کرده است که به لطف افزایش بسیار زیاد پهنای باند حافظه در پلی‌استیشن ۵، امکان ساخت صحنه‌ها و محیط‌هایی بسیار پرجزییات در مقایسه با نسل‌های قبلی ممکن شده است.

موتور پایه‌ی آنریل انجین ۵ برای عرضه در اواسط سال ۲۰۲۱ در نظر گرفته شده است. این موتور پایه از کنسول‌های نسل فعلی و نسل بعد در کنار کامپیوتر، مک و پلتفرم‌های موبایل پشتیبانی خواهد کرد.

می‌توانید در ادامه دموی منتشر شده از آنریل انجین ۵ روی پلی‌استیشن ۵ را ببینید. اپیک گیمز هم‌چنین ویدیویی برای معرفی قابلیت‌های جدید آنریل انجین ۵ منتشر کرده است که آن را هم در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

پیشنهاد می‌کنیم ویدیو را با کیفیت ۴K و در منبع اصلی ببینید. در غیر این صورت، می‌توانید به تصاویر رسمی دموی آنریل انجین ۵ رجوع کنید که آن‌ها را با کیفیت ۴K در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

دموی آنریل انجین ۵ روی پلی‌استیشن ۵:

ویدیوی معرفی قابلیت‌های آنریل انجین ۵:

تصاویر رسمی با کیفیت ۴K:

