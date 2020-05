در حرکتی غافلگیرانه، شرکت ۲K Games خبر از بازسازی اولین قسمت مجموعه بازی‌های مافیا داده است. بازی مافیا با گرافیکی کاملا مدرن و محتوای جدید از اساس دوباره ساخته شده و قرار است تابستان امسال با نام Mafia: Definitive Edition روی کنسول‌های نسل فعلی و کامپیوتر عرضه شود.

بازسازی مافیا ۱ در واقع بخشی از بسته‌ای بزرگتر به اسم Mafia: Trilogy است که هر سه قسمت مجموعه بازی‌های مافیا را در یک بسته، روی پلی‌استیشن ۴، ایکس‌باکس وان و کامپیوتر قرار می‌دهد. با این حال، در حالی که تغییرات چندان زیادی روی مافیا ۲ اعمال نشده و مافیا ۳ هم که اساسا تغییر نکرده، چون بازی همین نسل بوده، اولین قسمت مجموعه‌ی مافیا به‌طور کلی از نو ساخته شده است.

به‌جرات می‌توانیم از مافیا ۱ به عنوان بهترین قسمت این سری بازی‌ها یاد کنیم. چه از دیدگاه داستان‌گویی و چه از نظر روند بازی، دو قسمت بعدی مافیا هرگز نتوانستند به خوبی شماره‌ی نخست باشند. تصور تجربه‌ی دوباره‌ی قصه‌ی مافیا ۱ آن هم با کیفیت بازی‌های امروزی، حسابی هیجان‌زده‌مان کرده است. هنوز اطلاعات دقیقی از بازی در اختیار نداریم، ولی واضح است که مافیا ۱ را روی موتور گرافیکی مافیا ۳ بازسازی کرده‌اند.

در کنار گرافیک بالاتر و دنیایی واقعی‌تر، در Mafia: Definitive Edition هم‌چنین با محتوای داستانی تازه‌ای طرف خواهیم شد. گفته شده که داستان بازی گسترش پیدا کرده و گیم‌پلی بازی هم ظاهرا با تغییرات و پیشرفت‌های مختلفی همراه شده است. با این حال، سازندگان بازی می‌گویند که این تغییرات موجب نشده است تا حس و حال مافیا ۱ از بین برود، بلکه این بازسازی هنوز هم کاملا یادآور نسخه‌ی اصلی است.

بازی Mafia: Definitive Edition برای عرضه در روز ۲۸ آگوست (۷ شهریور) در نظر گرفته شده است. این بازی روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر عرضه خواهد شد.

بد نیست به این موضوع اشاره کنیم که رونمایی رسمی و کامل این بازسازی و بسته‌ی Mafia: Trilogy برای هفته‌ی بعد برنامه‌ریزی شده است. در نتیجه به‌زودی اطلاعات بیشتری از آن‌ها کسب خواهیم کرد.

می‌توانید در ادامه تصاویر بازی Mafia: Definitive Edition را ببینید.

