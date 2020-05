به گزارش پردیس‌گیم به نقل از DualShockers به تازگی استودیوی جدیدی به وسیله‌ی اعضای سابق استودیوهای Respawn و Infinity Ward با نامِ Gravity Well Games تاسیس شد.

استودیوی Gravity Well Games یک استودیوی بازیسازیِ تازه تاسیس است که به وسیله‌ی 2 تن از اعضای سابق استودیوهای Respawn و Infinity Ward با نام‌های آقایان درو مک‌کوی (Drew McCoy) و جون شیرینگ (Jon Shiring) پایه گذاری شده است؛ این 2 نفر همکاری با یکدیگر را از 14 سال پیش و در استودیوی Infinity Ward آغاز کردند و پس از آن در شکل گرفتن و تشکیلِ استودیوی Respawn نیز همکاری داشته‌اند؛ کارنامه‌ی کاریِ این 2 نفر عناوین موفقی نظیر Call Of Duty Modern Warfare، Titanfall و Apex Legends را شامل می‌شود. از آنجایی که استودیوی Gravity Well Games در حینِ شیوع و دست و پنجه نرم کردنِ جهان با ویروس کووید 19 یا همان COVID 19 تشکیل و متولد شد، از همان ابتدای کار این استودیو فعالیتش را به وسیله‌ی کار از راه دور شروع کرد و به واسطه‌ی همین کار کردن از راه دور قرار است تا این استودیو با همین مفهوم و مُدل به استخدامِ کارکنانش بپردازد و تیمش را تشکیل دهد و این آزادی به رییسانِ استودیوی Gravity Well Games این امکان را خواهد داد تا تیمِ گوناگونی را سَرِ هم کرده و تشکیل دهند و جا به جایی یا نیاز داشتن به ویزای کاری مانع آنها نخواهد شد؛ آقای جون شیرینگ در این رابطه گفت: "ما میخواهیم تا بهترین استعدادهای این صنعت (صنعتِ بازیسازی) را استخدام کنیم، فارغ از این موضوع که در کجا زندگی می‌کنند."

استودیوی Gravity Well Games قصد دارد تا چند عنوان AAA را برای سخت افزارهای نسل بعدی یعنی کنسول PlayStation 5، کنسول Xbox Series X و پلتفرم PC طراحی کرده و بسازد؛ هدف آنها این است تا بازی‌هایی حماسی را با تیمی کوچیک که تشکیل شده از 80 الی 85 کارمند می‌شود خلق کنند؛ آقایان درو مک‌کوی و جون شیرینگ این احساس را دارند که زمانی که اعضای تیم به 100 نفر برسد کارها آرام‌تر پیش می‌روند و خلاقیت خفه می‌شود، تمامی افراد درون استودیوی Gravity Well Games آزادی در خلاقیت خواهند داشت و سلامت اعضای تیم اولویت اصلی خواهد بود که به این معناست که استودیوی Gravity Well Games یک استودیوی ضد فشار بر روی کارکنان (اصطلاح انگلیسی: Anti Crunch) خواهد بود.

آقای درو مک‌کوی در رابطه با استودیوی Gravity Well Games گفت:

"ما داریم یک استودیوی جدید را آغاز میکنیم برای این که طوری که میخواهیم بازی درست کنیم؛ ما زمان میخواهیم تا همه چیز را بازگو کنیم و ایده‌ها و بازخوردهای تمامی اعضای تیم‌مان را دریافت کنیم؛ ما استودیوی را میسازیم که دهه‌ها دوام بیاورد و این اتفاق هرگز بدون قرار دادن تیم در اولویت قرار اتفاق نمی‌افتد."

البته توسعه و ساخت بازی از راه دور تنها بخشی از استودیوی Gravity Well Games خواهد بود، آنها همچنان برنامه دارند تا یک پایگاه در درون شهر Los Angeles بر پا کنند و پس از فروکش کردن شرایط و وضعیت ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس کووید 19 دست به کار خواهند شد؛ در حال حاضر در درون وبسایت استودیوی Gravity Well Games لیست استخدام برای چند نوع موقعیت شغلی نظیر هنر، انیمیشن و تضمین کیفیت (اصطلاح انگلیسی: Quality Assurance) وجود دارد اما همچنین یک دسته بندیِ نام گذاری نشده نیز وجود دارد که با به چالش کشیدن کارمندان بالقوه برای ساختن موقعیت خود در درون استودیو و وارد شدن به درون آن استعدادهای خود را نشان دهند.

من تصور میکنم که تا زمانی که استودیوی Gravity Well Games چیزی برای بازیکنان در درون فروشگاه‌ها داشته باشد مدت زمان نسبتاََ طولانی‌ای باقی مانده است اما دانستنِ این که این 2 نفر (آقایان درو مک‌کوی و جون شیرینگ) با هم یک استودیوی جدید تشکیل داده‌اند هیجان انگیز است؛ نسل بعدی بیش از پیش جالب شد...

