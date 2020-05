فیل اسپنسر چهره دوست‌داشتنی مایکروسافت معتقد است اثرات شیوع ویروس کرونا از سال 2021 در صنعت بازی خودش را نشان می‌دهد. وی عنوان داشت: دنیای بازی فروش بسیار لذت بخشی را در ماه‌های اخیر تجربه کرده است و بسیاری از مردم یا به صنعت بازی علاقه‌مند شدند یا دوباره به این فضا بازگشتند. عرضه موفق عناوینی مانند Animal Crossing:New horizons و Doom Eternal که فراتر از حد انتظار بوده است و این موضوع قطعا در عناوینی مانند The Last Of Us 2 و Cyberpunk2077 تکرار خواهد شد و تجربه این عناوین در فضای کنونی بسیار لذت بخش خواهد بود.

همچنین از نظر اسپنسر تابستان امسال برای Sony و Microsoft فصل خوبی خواهد بود و این پاندمی تاثیری در بازاریابی کنسول‌های جدید و بازی‌های آنها نداشته و اگر هم تاثیر منفی داشته باشد مربوط به طولانی مدت خواهد بود و وضعیت فعلی بستر مناسبی برای عرضه عناوین متعدد است چرا که استقبال مردم از صنعت سرگرمی و مخصوصا از دنیای بازی افزایش یافته است.

به گزارش پردیس‌گیم ماه مارس2020 بهترین ماه اقتصاد دنیای بازی در ایلات متحده در طی ده سال گذشته است و این موضوع هنگاهی رخ داد که ویروس کرونا در آمریکا شیوع پیدا کرد. بازی‌هایی مانند Animal Crossing برروی Switch و بازی‌هایی مانند Call Of Duty:Modern Warfare که مدت زمان بازی طولانی را در اختیار بازی‌باز قرار میدهد میلیون‌ها نفر را به این صنعت کشانده و شاید در سال 2021 این هجوم کاسته شده و آن وقت شرکتها با ضررهایی مواجه شوند. همین طور فروش انواع سخت افزار رایانه‌ای نیز به شدت افزایش یافته و این خود نشان می‌دهد که صنعت بازی دچار تغییرات زیادی شده است.

اسپنسر بیان داشت:از طرفی بسیاری از بازی‌های بزرگ در پروسه ساخت دچار مشکل می‌شوند چرا که مواردی مانند Motion Capture و صدابرداری‌های زیادی عملا از طریق دورکاری امکان پذیر نیست و این نشان می‌دهد که در روند ساخت بازی‌ها باید تغییراتی را به وجود آوریم و بازی‌هایی که عظیم بوده و سالها وقت صرف ساختنشان می‌شود در این شرایط ممکن است به کلی از بین بروند و این خود یکی از عواملی است که می‌تواند باعث تغییر نگرش در ساخت بازی‌ها باشد. سیستم MoCap اساسا در این شرایط از کار افتاده و این سیستم باید به صورت کاملا نزدیک با فرد در ارتباط بوده تا بتواند به بهترین شکل شبیه سازی را انجام دهد و این موضوع می‌تواند اساس ساختن بازی‌های زیادی را مخصوصا بازی‌های سالیانه مانند Fifa را تغییر داده و شرکت‌ها به دنبال تکنولوژی‌های پر پتانسیل تر بروند. گرچند که خود این عرضه سالیانه می‌تواند برای این بازی‌ها سود آور باشد ولی در طولانی مدت ممکن است اصرار بر ساخت به همین شکل آنها را دچار مشکل کند ولی بدیهی است که صنعت بازی بالاخره با این شرایط سازگار خواهد شد و مسیر خود را ادامه می‌دهد.

منبع متن: pardisgame