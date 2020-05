نیل دراکمن، کارگردان بازی The Last of Us: Part II، در جدیدترین اظهارات خود گفت داستان این عنوان "تفرقه‌انگیز" خواهد بود، اما به شکلی "هیجان‌انگیز". نسخه اول این بازی در سراسر دنیا مورد تحسین قرار گرفت اما شاید بازی دوم نتواند به آن اندازه مورد عشق و محبت بازیکنان قرار بگیرد چراکه داستان آن ریسک و خطر بیشتری را به جان خریده و ممکن است میان بازیکنان اختلاف و جدایی ایجاد کند.

به گزارش پردیس‌گیم و به نقل از Comicbook، نیل دراکمن گفت تیم آن‌ها در هنگام ساخت نسخه دوم می‌ترسیدند که خراب کنند و آنچه که نسخه اول را بسیار خاص و ویژه می‌کرد را از دست بدهند. با این حال، او باور دارد که روایت The Last of Us: Part II همان حس‌وحال نسخه اول را به بازیکنان القا می‌کند:

"همیشه وقتی یک چیز عالی می‌سازید و مدتی بعد به سراغش بر می‌گردید، این ترس را دارید که خراب می‌کنید و آنچه که خاص بود را از دست می‌دهید. ما باید داستانی را می‌ساختیم که در آن یک‌ نفر روی پای خود بایستد و دارای معنا و وزن باشد. در نسخه اول هم همین حس را داشتیم و آزمون آن را پشت سر گذاشتیم اما اکنون این یک Part 2 است و باید به داستان همان نسخه اول بیافزاید."

هالی گراس، طراح ارشد روایت داستانی The Last of Us: Part II، گفت برای تیم آن‌ها مهم بود تا به جوئل و الی در درون داستان احترام بگذارند. با این حال، به‌نظر می‌رسد بازی در زمینه روایت داستان در چرخه خشونت از هیچ چیز اِبایی ندارد. دراکمن افزود:

"ما در داخل استودیو هم بحث‌های فلسفی زیادی درباره رویدادها و اتفاقات درون بازی داشتیم و من فکر می‌کنم این‌ بازی نسبت به نسخه اول به شکل بسیار هیجان‌انگیزی تفرقه‌انگیزتر خواهد بود و آن سوالات جالب و فلسفی را مطرح می‌کند و از بازیکن می‌خواهد که برخی چیزها را تفسیر کرده و ببیند به چه نتیجه‌ای می‌رسد."





بازی The Last of Us: Part II در روز 30 خرداد برای کنسول PlayStation 4 منتشر خواهد شد.

منبع متن: pardisgame