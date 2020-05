به گزارش پردیس گیم و به نقل از NintendoEverything، هر چند هنوز چیزی به صورت رسمی تایید نشده ولی می‌توان گفت Kotaro Uchikoshi سازنده سه‌گانه Zero Escape علاقمند است تا این بازی‌ها را روی نینتندو سوییچ نیز ببیند.

بازی اخیر کوتارو اوچیکوشی، AI: Somnium Files سال پیش روی نینتندو سوییچ منتشر شد. چند روز پیش اوچیکوشی در مصاحبه با وبسایت Gamereactors نسبت به عرضه سه‌گانه Zero Escape روی نینتندو سوییچ ابراز علاقه نمود.

نسخه اول، Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors ده سال پیش روی DS منتشر شد و ادامه این سری با عنوان، Virtue’s Last Reward سال 2012 روی کنسول 3DS عرضه شد. به دنبال عرضه آن بازی، نسخه آخر بازی نیز تحت عنوان Zero Time Dilemma در سال 2016 دوباره روی کنسول 3DS منتشر شد.

منبع متن: pardisgame