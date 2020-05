تماشا کنید: تاریخ انتشار STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town مشخص شد

به گزارش پردیس‌گیم، Marvelous Europe Limited اعلام کرد که بازی STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town که ریمیکی از FRIENDS OF MINERAL TOWN (ساخت Game Boy™) می‌باشد هم‌اکنون برای خرید دیجیتالی از فروشگاه اینترنتی نینتندو آماده است. همچنین نسخه‌ی فیزیکی بازی نیز از خورده فروشی‌های منتخبی که در اروپا و استرالیا قرار دارند قابل تهیه است.

STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town در تاریخ 10 جولای مصادف با 20 تیرماه، در هر دو صورتِ فیزیکی و دیجیتالی، با قیمت 79.95 دلار آمریکا، 49.99 یورو و 42.99 پوند قابل خرید خواهد بود. گفتنی است کسانی که نسخه‌ی دیجیتالی بازی را پیش خرید کنند کاستوم گاومانندی را به عنوان جایزه‌ دریافت خواهند کرد!

اما کسانی که نسخه‌ی فیزیکی STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town را تهیه کنند، چندین استیکر مختلف که نشان دهنده‌ی کاراکترهای داخل بازی نیز به همراه دیسک بازی دریافت می‌کنند. این پک‌های استیکر به فروشگاه‌های خاصی محدود نیستند و خریداران می‌توانند از تمام نقاط جهان به موارد گفته شده دسترسی داشته باشند. شما می‌توانید برای پیدا کردن خورده فروشی‌های منتخب به وبسایت رسمی STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town مراجعه کنید.

<برای دیدن تصاویر در اندازه‌ی واقعی بر روی آن‌ها کلیک کنید>

کاستوم گاو پس از عرضه‌ی بازی به شکل جداگانه در eShop نینتندو قابل خرید خواهد بود. علاوه بر این برخی لباس‌های متنوع با طرح حیوانات نیز به فروشگاه اینترنتی اضافه خواهند شد که شما می‌توانید با تهیه‌ی آن‌ها کاراکتر خود را شخصی سازی کرده و دردنیای شگفت انگیز و زیبای STORY OF SEASONS: Friends of Mineral Town زندگی کنید.

Marvelous Europe Limited اعلام کرد که وبسایت رسمیِ بازی هم‌اکنون بروزرسانی شده است و به مرور زمان نیز بروزرسانی‌های بیشتری خواهد داشت. شما می‌توانید تریلر اعلام تاریخِ عرضه‌ی بازی را در پردیس‌گیم تماشا کنید:

منبع متن: pardisgame