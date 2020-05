مدتی است که مشخصات فنی کنسول‌های PS5 و Xbox Series X مشخص شده‌ و حداقل از روی کاغذ در بیشتر بخش‌ها به‌نظر می‌رسد کنسول Microsoft قوی‌تر باشد اما بازیکنان و سازندگان نظرات مختلفی در این رابطه می‌دهند. یکی از خصوصیات منحصر به‌فرد کنسول PS5 داشتن SSD بسیار سریع است که به سازندگان آزادی بیشتری در طراحی و خلق جهان‌های بازی‌ها می‌دهد البته احتمالا در عناوین Third-Party و مولتی پلتفرم زیاد متوجه این موضوع نشویم اما استودیوهای First-Party قطعا بازی‌های جالبی را با استفاده از این فناوری پیشرفته و کنترلر DualSense خلق خواهند کرد.

تا جایی که فعلا مشخص شده، به‌نظر می‌رسد بازی‌های انحصاری PS5 به لطف SSD فوق‌العاده این کنسول جهان‌ها و طراحی مراحل بسیار منحصر به‌فردی خواهند داشت. هرچند احتمالا بازی‌های Third-Party و مولتی پلتفرم در Xbox Series X رزولوشن و نرخ فریم بهتری را به خاطر سخت‌افزار قدرت‌مند آن کنسول ارائه دهند.

یکی از افرادی که برای کنسول PS5 و SSD موجود در آن بسیار هیجان‌زده است، مارکوس لتو، از خالقان سری Halo است که فعلا وظیفه ساخت بازی Disintegration را بر عهده دارد. او در مصاحبه‌ای که روز 15 آپریل توسط Video Games Chronicle منتشر شده بود، راجع به SSD کنسول‌های نسل بعدی گفت:

"با آن می‌توان محتویات غنی‌تری را ساخت که سریع‌تر استریم می‌شوند. بازیکنان نیازی به صبر کردن در صفحات بارگزاری نخواهند داشت و ما هم دیگر مجبور نیستیم برای لحظات سینمایی صفحات بارگزاری در نظر بگیریم. اینگونه می‌توان تجربه‌ای بسیار یکپارچه و روان برای بازیکن خلق کرد."

البته Xbox Series X هم یک SSD سفارشی دارد اما PS5 یک سولوشن ذخیره‌سازی اختصاصی را شامل می‌شود که در هر ثانیه توان خواندن 5.5 گیگابایت را خواهد داشت. برای مقایسه، این رقم در Xbox Series X در واقع 2.4 گیگابایت است. به بیان دیگر، سرعت بارگزاری صفحات و جزئیات در PS5 با اختلاف بالاتر خواهد بود. لتو در این رابطه گفت:

"من از این بابت بسیار هیجان‌زده هستم چون یکی از مشکلات اساسی ما در حال حاضر کار با پلتفرم‌های قدیمی است. این پلتفرم‌ها 7 سال عمر کرده‌اند. ساخت بازی برای آن‌ها مثل ساخت بازی برای دستگاه‌های عصر هجر می‌ماند."

همچنین ما مدتی است که می‌دانیم استودیوی Bluepoint هم در حال ساخت یک بازی برای کنسول PS5 است البته هنوز مشخص نیست این عنوان چه چیزی خواهد بود اما طبق گزارشات، بزرگ‌ترین پروژه‌ آن‌هاست.

مارکو تراش، رئیس این استودیو، در رابطه با PS5 گفته بود: "SSD من را بسیار هیجان‌زده کرده است. دیگر نیازی به ضربه زدن به تجربه گیم‌پلی و کند کردن روند پیشروی بازی نیست و بازیکنان پشت درب‌های بسته نمی‌مانند. در دوران کارتریج، بازی‌ها فورا بارگزاری می‌شدند. به نوعی در حال بازگشت به ماهیت واقعی کنسول‌ها هستیم."





از زمان اعلام مشخصات سخت‌افزاری دو کنسول، بیشتر بحث‌های بین طرفداران بر سر ترافلاپس‌ها بوده اما حقیقت این است که تعداد زیادی از سازندگان معتفدند اجزای کلیدی کنسول‌های نسل بعدی در واقع SSD و پردازنده آن‌هاست. تام وارن، ادیتور ارشد The Verge، با سازندگان مختلفی در ارتباط بوده و براساس نظرات و بازخوردهایی که او از آن‌ها گرفته، ظاهرا توسعه‌دهندگان بر این باورند که SSD و پردازنده اجزای کلیدی در بخش‌هایی مثل نرخ فریم و کراس پلی هستند البته وی اهمیت ترافلاپس را زیر سوال نبرد اما گفت به آن اندازه که شما فکر می‌کنید، اهمیت ندارند:

"من یک سال است که می‌گویم پردازنده و SSD کلید نسل بعدی هستند، نه ترافلاپس‌ها. سازندگان هم همین حرف را می‌زنند و به همین دلیل هم کنسول Xbox Lockhart (یا Xbox Series S) باعث تضعیف و عدم پیشرفت بازی‌ها در نسل بعد نخواهد شد."

همچنین استودیوی Crytek هم در رابطه با کنسول‌های نسل بعدی اظهار نظر کرده است. این استودیو را به‌خاطر خلق عنوانی مثل Crysis می‌شناسیم که در زمان خود یک شاهکار گرافیکی محسوب می‌شد و البته هنوز هم از لحاظ گرافیکی چشم‌نواز است و بنچمارک مهمی محسوب می‌شود. آن‌ها همچنین موتور بازی‌سازی Cry را هم خلق کرده‌اند.

چندی پیش سایت WCCFTECH مصاحبه‌ای با Crytek در رابطه با کنسول‌های نسل بعدی انجام داد و پاسخ زیر را دریافت کرد:

"اگر کیفیت بصری بازی‌ها همان‌طور که از هر نسل جدیدی انتظار می‌رود افزایش پیدا کند، پس تغییر دهنده اصلی بازی‌ها SSD سریع کنسول‌هاست. به غیر از اینکه می‌توان با آن‌ها صفحات بارگزاری را از بین برد، امکانات مختلف زیاد دیگری را هم در طراحی بازی‌ها فراهم می‌کند البته موتورهای بازی‌سازی هم باید در این زمینه تکامل یابند اما قطعا هیجان‌انگیز است."

اندرو ماکسیموو کارگردان هتری و تکنیکی سابق استدیو ناتی داگ، در صفحه توئیتر خود توضیحاتی راجع به اهمیت SSD ارائه داد و گفت:

"پیشرفت گرافیکی The Last of Us در مقایسه با نسخه اول Uncharted سرسام‌آور و فوق‌العاده زیاد است اما هر دو برای کنسولی با سخت‌افزار مشابه ساخته شدند. آرتیست‌ها و مهندسان گرافیک تلاش بسیار زیادی برای بهبود گرافیک انجام دادند اما تمام این‌ها باید با بارگزاری تعداد زیادی داده به‌صورت سریع‌تر تسهیل شود. تا پایان چرخه عمر هر کنسول بخش زیادی از کارها به اسکریپت کردن بارگزاری داده درست و رندر شدن آن در زمانی درست اختصاص داده خواهد شد. از طراحان و مهندسانی هم که این کار‌ها را انجام می‌دهند تقدیر و تشکری به عمل نمی‌آید اما این چیزی است که آن را امکان‌پذیر می‌سازد.

حتی با کنسول‌های نسل فعلی هم می‌توان هر چیزی را به‌صورت جدا با جزئیاتی در سطح دنیای واقعی ساخت. ما می‌توانیم با سیستم‌های LoD فضاهای بسیار بزرگی را رندر کنیم اما نمی‌توان تمام جزئیات دقیق با وضوح بالا را همزمان در حافظه ذخیره‌سازی کرد

اکنون اما امکان بارگزاری هر چیزی با وضوح بالا در جلوی چشمان شما و افت آن درست در زمانی که شما دوربین را بر می‌گردانید، به معنای آن است که هر درختی می‌تواند پوست و خزه 3D داشته باشد و مورچه‌ها هم زمانی که لازم بود دور آن در حال چرخش باشند و تمام این کارها بدون هیچ خرج و بودجه زیادی قابل انجام خواهد بود.

البته تولید چنین محتویاتی با این کارایی به خودی خود مسئله پیچیده‌ای است اما در حال کار برروی آن هستیم."

البته سازندگانی هم هستند که تفکرات دیگری دارند. مثلا لوکاس رو از استودیوی Red Blue Games که بازی Sparklite را در دست ساخت دارند، در مصاحبه‌ای با Gamingbolt گفت:

"داشتن دیسک سریع در طول توسعه، ابزار بسیار خوبی است اما فعلا چندان به آن وابسته نیستیم چراکه می‌توانیم بخش زیادی از داده‌ها را در حافظه کارت گرافیک نگه داریم ولی مطمئن هستم بازیکنان در نهایت قدردان عملکرد بهتر بازی‌ها در زمینه لودینگ‌‌‌‌ها خواهند بود."

علاوه بر این، پردازنده Zen 2 هم در بهبود توسعه بازی‌ها اهمیت دارد. به‌طور مثال، جان کلوزر از استودیوی Deck13 در رابطه با آن گفت:

"هر آنچه که به ما در فرایند پردازش کمک کند، باعث می‌شود جزئیات بیشتری را در صفحه قرار دهیم یا به نرخ فریم بهبود ببخشیم. از آنجا که بازی ما (The Surge 2) در زمان‌بندی تاکید بالایی دارد، داشتن نرخ 60 فریم بر ثانیه در حالی که همچنان کیفیت و گرافیک را حفظ می‌کنیم، عالی خواهد بود."





اخیرا Epic Games موتور بازی‌سازی Unreal 5 را با نمایش یک دموی Real-Time برروی کنسول PlayStation 5 معرفی کرده تا امکانات و بهبودهایی که می‌توانیم از نسل بعد انتظار داشته باشیم را به نمایش بگذارد. Epic با Sony برای مدتی طولانی روی PS5 و SSD این کنسول کار می‌کرده‌اند و طبق گفته سوئینی، SSD به کار گرفته شده در این کنسول حتی از کامپیوترهای رده بالا هم بهتر است.

باید منتظر بود و دید استودیوهای فرست پارتی PlayStation با امکانات PS5 چه تجربیاتی خلق می‌کنند. از اولین بازی‌های PS5 به احتمال بالا Horizon Zero Dawn 2 را خواهیم داشت که طبق گزارشات، دارای جهانی عظیم است و شاید تاثیر SSD را در آن ببینیم. فعلا تنها کاری که می‌توان کرد، صبر و انتظار است.

