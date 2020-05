فروش نسخه‌ای تقلبی از بازی Rainbow Six Siege صدای سازنده‌ی اصلی این بازی یعنی یوبی‌سافت را درآورده است. یوبی‌سافت رسما از اپل و گوگل برای ممانعت نکردن از فروش نسخه‌ی تقلبی این بازی در فروشگاه‌های آنلاین خود شکایت کرده است.

در شکایت یوبی‌سافت که جمعه در دادگاه فدرال لس آنلجس ثبت شد، آمده است که بازی Area F2 تقلیدی کامل از بازی Rainbow Six Siege است و یوبی‌سافت گفته که هرگز نمی‌توانند از این موضوع چشم‌پوشی کنند. بازی Area F2 توسط شرکت Ejoy، یکی از زیرمجموعه‌های شرکت چینی علی‌بابا ساخته شده و در گوگل پلی‌استور و اپ‌استور اپل عرضه شده است.

شکایت‌نامه‌ی یوبی‌سافت به محبوبیت Rainbow Six Siege اشاره کرده و گفته که به عنوان یکی از محبوب‌ترین بازی‌های چند نفره‌ی دنیا، این مجموعه ارزش بسیار بالایی برای یوبی‌سافت دارد. یوبی‌سافت گفته که Rainbow Six Siege بیش از ۵۵ میلیون نفر بازی‌کننده و بیش از روزی ۳ میلیون بازی‌کننده‌ی فعال دارد.

یوبی‌سافت در شکایت خود نوشته است: «تمام بخش‌های Area F2 از روی Rainbow Six Siege کپی شده است، از بخش انتخاب اپراتور گرفته تا صفحه‌ی امتیاز دهی پایانی و هر چیزی میان این‌ها.»

خبرگزاری بلومبرگ با سه طرف مقابل یوبی‌سافت، یعنی اپل، گوگل و علی‌بابا تماس گرفته، ولی هیچ پاسخی دریافت نکرده است و آن‌ها حاضر به ارایه‌ی هیچ نظری نسبت به این موضوع نشده‌اند.

از طرف دیگر، یوبی‌سافت گفته که آن‌ها اپل و گوگل را نسبت به شکسته شدن حقوق معنوی بازی Rainbow Six Siege توسط بازی Area F2 آگاه کرده، ولی هیچ عکس‌العملی از اپل و گوگل دریافت نکرده است؛ طوری که این دو کمپانی حاضر نشده‌اند بازی مذکور را از پلتفرم‌های فروش اپ خود حذف کنند.

در ادامه ویدیویی از مقایسه‌ی بازی Area F2 با Rainbow Six Siege قرار داده‌ایم و تنها کافی است نگاهی کوتاه به آن بیاندازید تا متوجه شوید که بازی عینا خود Rainbow Six Siege است.

دانلود mp4

منبع: Bloomberg

