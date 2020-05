قبل از اینکه مطلب را شروع کنیم و به ستایش از جی‌تی‌ای ۵ بپردازیم، باید به این موضوع اشاره کنیم که جی‌تی‌ای ۵ در حال حاضر روی اپیک گیمز استور به صورت رایگان عرضه می‌شود، در نتیجه اگر نسخه‌ی کامپیوتر بازی را ندارید، یک حساب کاربری اپیک بسازید و جی‌تی‌ای ۵ را به رایگان دریافت کنید. رایگان بودن بازی را که کنار بگذاریم، به موضوع خبر می‌رسیم؛ خبری که از زیباتر شدن نسخه‌ی کامپیوتر بازی به لطف یک ماد گرافیکی جدید برای این بازی می‌گوید.

از ماد گرافیکی NaturalVision پیش از این یکی دو بار دیگر هم صحبت کرده بودیم. این دستکاری گرافیکی، که احتمالا نباید اضافه کنیم مشخصا برای نسخه‌ی کامپیوتر‌ ساخته شده است، گرافیک جی‌تی‌ای ۵ را با تعدادی تغییر به شدت بالا می‌برد. نکته‌ی جالب درباره‌ی تغییرات NaturalVision سنگین نبودن آن‌ها به هنگام اجرا، در مقایسه با میزان افزایش کیفیتی است که دریافت می‌کنیم.

سازنده‌ی این ماد گرافیکی از نسخه‌ی جدید آن به اسم NaturalVision Evolved رونمایی کرده است. نسخه‌ی جدید ماد گرافیکی جی‌تی‌ای ۵ حتی پایش را از گذشته فراتر می‌گذارد و کیفیت این بازی را از آنچه که تصور می‌کردیم هم بالاتر می‌برد. همان سال که جی‌تی‌ای ۵ عرضه شد، یعنی سال ۲۰۱۳، شاهد عرضه‌ی کنسول‌های نسل جدید بودیم. عرضه‌ی جی‌تی‌ای ۵ این موضوع را گوشزد کرد که قدرت برنامه‌نویسی و بهینه‌سازی، از قدرت سخت‌افزار مهم‌تر و تاثیرگذارتر است. جی‌تی‌ای ۵ در سال ۲۰۱۳ چیزی کم از بازی‌های نسل بعد نداشت. در سال ۲۰۲۰ قرار داریم و امسال هم قرار است شاهد ورود کنسول‌های نسل جدید به بازار باشیم و جی‌تی‌ای ۵ (البته با کمی دستکاری) هنوز هم یک سر و گردن از بازی‌های نسل بعد جلوتر است. این موضوع بیش از هر چیز به پایه و اساس بسیار خوب بازی اشاره دارد؛ پایه‌ای که اجازه داده است این بازی برای دو سه نسل صنعت ویدیوگیم را همراهی کند.

بد نیست کمی هم از NatualVision Evolved بگوییم. نسخه‌ی جدید این دستکاری گرافیکی نورپردازی بازی را از گذشته واقعی‌تر می‌کند، کیفیت انعکاس نور در بازی را بالا می‌برد و در عین حال هم نوعی ری تریسینگ ساده را به بخش‌هایی از محیط اضافه می‌کند.

نسخه‌ی Evolved این ماد گرافیکی هنوز عرضه‌ی رسمی و نهایی نشده است. البته نسخه‌ای آزمایشی از آن برای کسانی که به ساخت این ماد کمک مالی می‌کنند، در دسترس است. با این حال، بهتر است منتظر همان نسخه‌ی نهایی باشیم.

یک بار دیگر اضافه می‌کنیم که جی‌تی‌ای ۵ تا چهار روز دیگر روی اپیک گیمز استور رایگان است. حتی اگر بخش داستانی را قبلا بازی کرده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم این نسخه‌ی اپیک گیمز استور را به خاطر تجربه‌ی بخش آنلاین بازی دریافت کنید. نسخه‌ی اپیک گیمز استور یک میلیون دلار پول جی‌تی‌ای آنلاین هم به افراد هدیه می‌دهد.

می‌توانید در ادامه ویدیویی از NaturalVision Evolved ببینید.

