حجم عنوان Ghost of Tsushima مشخص شد

به گزارش پردیس‌گیم به نقل از Gamingbolt ساعاتی پیش صفحه‌ی عنوان Ghost of Tsushima در فروشگاه PlayStation بروزرسانی شد که مشخص کرد اندازه‌ی دقیق حجم عنوان Ghost of Tsushima قرار است تا به چه اندازه باشد.

ساعاتی پیش صفحه‌ی عنوان Ghost of Tsushima در فروشگاه PlayStation بروزرسانی شد که مشخص کرد اندازه‌ی دقیق حجم عنوان Ghost of Tsushima قرار است تا به چه اندازه باشد و مشخص شد که حجم عنوان Ghost of Tsushima برای نسل 8ای شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 4 معادل با 50 گیگابایت خواهد بود که با توجه به جهان باز (اصطلاح انگلیسی: Open World) بودن این بازی و وجود این سطح از توجه به جزئیات حجمی مناسب و منطقی به نظر می‌رسد.

چند روز پیش تریلری 18 دقیقه‌ای از گیم‌پلی (اصطلاح انگلیسی: Gameplay) عنوان Ghost of Tsushima که در درون آن سیستم شخصی سازی Jin شخصیت اصلی عنوان Ghost of Tsushima، سیستم و نوع گشت و گذار در درون جهان بازی و همچنین سیستم مبارزات نمایش داده شدند؛ اگر به هر دلیلی تا به این لحظه این نمایش جذاب از عنوان Ghost of Tsushima را مشاهده نکرده‌اید میتوانید در اینجا آن را مشاهده کنید.

عنوان Ghost of Tsushima در تاریخ 17 جولای 2020 (مصادف با 27 تیر 1399) برای کنسول نسل 8ای شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 4 و احتمالاََ در آینده و در تاریخی نامعلوم برای کنسول نسل 9ای شرکت Sony یعنی کنسول PlayStation 5 عرضه خواهد شد.

منبع متن: pardisgame