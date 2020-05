به گزارش پردیس‌گیم، Intellivision Entertainment اعلام کرد که J Allard، از مدیران ارشد در حوزه‌های مختلفِ مایکروسافت، به این کمپانی یعنی Intellivision Entertainment پیوسته است و در پس مدیر بخش بین المملی کمپانی مشغول به کار خواهد شد. سابقه‌ی J Allard شامل دو دهه فعالیت در صنعت بازی‌های ویدیی نیز می‌باشد، او یکی از موسسان Xbox,Xbox Live, Live Arcade و Xbox 360 بوده و در تهیه‌ی بسیاری محصولات دیگر نیز مشارکت داشته است.

Allard در اوایل دهه‌ی 80 میلادی کارِ خود را با Intellivision آغاز کرد و بازی Lemonade Stand را برای کامپیوترهای TRS-80 منتشر کرد.

Allard در سال 1991 توسط مایکروسافت استخدام شد و توانست 40 محصول مختلف، 50 ثبت اختراع و میلیاردها دلار سود کلان برای کمپانی را در کارنامه‌ی خود ثبت کند. Allard در اوایل فعالیت خود در مایکروسافت با نوشتن متنی غیر رسمی تحت عنوان "Windows: The Next Killer Application on the Internet,” به این موضوع پرداخت که چرا مایکروسافت باید نحوه‌ی کارِ خود با اینترنت را تغییر دهد. این متنِ غیررسمی به دست بیل گیتس رسید و باعث شد که استراتژی و برنامه‌های مایکروسافت درمورد اینترنت به کلی دگرگون شود، از همان جهت Allard با نام "پدر اینترنت در مایکروسافت" شناخته می‌شود.





در سال 1998، Allard با تاسیس برند Xbox مایکروسافت را به صنعت بازی‌های ویدیویی وارد کرد و باعث شد که در سال 2001 نخستین بازی کنسولی آنها منتشر شود، این کار باعث سود یک میلیارد دلاری مایکروسافت شد، سودی که در تاریخ کمپانی سابقه نداشت. Allard توانست درمیان "35 مدیر اجرایی زیر 35 سال" از دید The Hollywood Reporter قرار بگیرد، همچنین Details او را به عنوان "قدرتمندترین مرد زیر 38 سال سن" انتخاب کرد و Giant Bomb لقب "مهم‌ترین شخص در بازی‌های ویدیویی" را به وی داد.

Allard در جدیدترین تجربه‌ی خود که همکاری با Intellivision Entertainment می‌باشد، با ارائه‌ی کمک‌ها و نکات حیاتی به این کمپانی در جهت ساخت Amico یاری خواهد داد(Amico نام کنسولی است که Intellivision Entertainment در حال ساخت آن می‌باشد).

مهارتِ Allard در کار با سخت افزار، دانشِ برخورد با کاربران، و همچنین تجربه‌‌ی زیادی که در بازی‌های ویدیویی دارد به Amico کمک خواهد کرد که بار دیگر دوستان و خانواده‌ها را دور هم جمع کند تا کنار هم اوقاتی خوش و سرگرم‌کننده داشته باشند. Allard در صحبت‌هایی گفت:

"هدف Amico برای من معنی بسیار زیادی دارد، نه به این دلیل که با Intellivision Entertainment بزرگ شده‌ام، بلکه به دلیل این‌که زندگی خود را با بازی کردن کنار دوستان و خانواده گذرانده‌ام. بازی کردن کنار همدیگر عنصری مهم در صنعت بازی‌های ویدیویی است که احساس می‌کنم این روزها به دست فراموشی سپرده شده است. The Intellivision برای بازگرداندن این حس خوب کاملا آماده هستند و می‌خواهند بار دیگر بازی کردن را برای همه تبدیل به کاری سرگرم‌کننده کنند."

کنسول Amico برای عرضه در ماه اکتبر (مهر یا آبان ماه) برنامه ریزی شده است و قیمت آن نیز از 249 دلار شروع خواهد شد.

منبع متن: pardisgame