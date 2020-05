نینتندو برای سخت افزار گرافیکی کنسول بعدی خود به AMD و Samsung چشم دوخته است

به احتمال زیاد شما نیز قبول دارید که Nintendo با سوئیچ توانست به موفقیت‌هایی برسد که هیچوقت Wii U به آن‌ها نرسید. کنسول قابل حمل و هیبریدیِ نینتندو، بازی‌های بزرگی من جمله Zelda: Breath of the Wild, Animal Crossing: New Horizons, Super Mario Odyssey و... را نیز در کارنامه‌ی خود به ثبت رساند.

به گزارش پردیس‌گیم،‌ سخت افزار گرافیکی Nintendo Switch و Switch Lite هم‌آکنون از مدل گرافیکی NVIDIA Tegra X1 SoC بهره می‌برند، سخت افزاری که در سال 2015 منتشر شد. اما احتمال داده می‌شود که نینتندو برای کنسول نسل بعدی خود دیگر با NVIDIA همکاری نداشته باشد و به جای آنها به Samsung و AMD روی آورد.

این کار باعث می‌شود AMD ساختِ سخت افزار گرافیکی تمام کنسول‌های بزرگ را در دست داشته باشد، اگر نیز به یاد داشته باشید AMD و Samsung چندی پیش قراردادی میان Samsung و AMD بسته شد مبنی بر این که Exynos SoC را با کمک RDNA برای نسل بعد آماده کنند و به گسترش آن بپردازند.





نینتندو یکی از نخستین شرکای ثرد پارتی سامسونگ در این حیطه بود و با بهره بردن از SoC هیبریدی مذکور، به ارتقای گرافیکی بالایی دست یافت و نه فقط میان کنسول‌های خانواده‌ی نینتندو توانست به رتبه‌ی نخست برسد، بلکه درمیان دیگر کنسول‌های گیمینگ نیز به مقام بالایی رسید. اطلاعاتی که اخیرا در یکی از بنچمارک‌های مربوطه لو رفته‌اند نشان می‌دهند که Exynos/RDNA SoC به ته راحتی و با اختلافی فاحش Adreno 650 که در Qualcomm Snapdragon 865 SoC از آن استفاده می‌شود را شکست می‌دهد.

آیا در آینده شاهد همکاری نینتندو با AMD خواهیم بود؟ آیا AMD پس از به دست گرفتن کنسول‌های پلی استیشن و ایکس باکس، یکی دیگر از رئوس مثلث گیمینگ را از آن خود می‌کند؟ هنوز برای جواب دادن به این سوال زود است چرا که کنسول نینتندو سوئیچ تنها سه سال دارد و زمان بسیار زیادی برای ادامه‌ی فعالیت خواهد داشت.

منبع متن: pardisgame