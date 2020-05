نمایشگاه گیمزکام ۲۰۲۰ به صورت دیجیتال در شهریور برگزار خواهد شد

از لغو برگزاری بزرگترین نمایشگاه بازی اروپا به خاطر بحران جهانی فعلی خبردار بودیم. با این حال، به تازگی برگزارکنندگان نمایشگاه گیمزکام زمان نسخه‌ی دیجیتال این رویداد را مشخص کرده‌اند. قرار است از روز ۲۷ آگوست (۶ شهریور) به مدت چهار روز نسخه‌ای دیجیتال از گیمزکام با مجموعه‌ای از بخش‌های متفاوت در اختیار مخاطبان این نمایشگاه قرار بگیرد.

نسخه‌ی گیمزکام دیجیتال چه برای شرکت‌های بازی‌سازی و چه برای بازی‌کننده‌ها طراحی شده؛ طوری که قرار است در کنار نمایش بازی‌های مختلف، حتی بخش‌هایی هم برای ارتباط شرکت‌های مختلف و مذاکرات بین آن‌ها در نظر گرفته شوند.

تمام این فعالیت‌ها توسط یک هاب دیجیتال مدیریت خواهند شد. هاب دیجیتال Gamescom Now که چند سالی است در وب‌سایت اصلی این نمایشگاه وجود دارد، بسیار گسترش پیدا خواهد کرد و بخش‌های بسیار متفاوتی را در خود جای خواهد داد. از تریلرها و رونمایی‌های جدید گرفته تا کنفرانس‌های تجاری برای بازی‌سازی همگی در هاب Gamescom Now قرار خواهند داشت. امکان نمایش برنامه‌ی افتتاحیه‌ی Gamescom Opening Live در همین هاب هم وجود دارد.

اساسا افتتاحیه‌ی گیمزکام ۲۰۲۰ توسط همان برنامه‌ی جف کیلی یعنی Gamescom Opening Live صورت خواهد گرفت. تاریخ نمایش این برنامه‌ی افتتاحیه هم از روز ۲۴ آگوست به همان روز افتتاحیه‌ی گیمزکام دیجیتال یعنی ۲۷ آگوست تغییر پیدا کرده است.

در کنار نمایش افتتاحیه که بازی‌های مختلفی را به نمایش خواهد گذاشت، چند نمایش آنلاین مختلف هم برای گیمزکام ۲۰۲۰ در نظر گرفته شده است. برنامه‌ی Gamescom: Awesome Indies به رونمایی و نمایش بازی‌های مستقل می‌پردازد. برنامه‌ی Gamescom: Daily Show یک پادکست است که درباره‌ی رونمایی‌ها و به طور کلی صنعت بازی صحبت می‌کند. برنامه‌ی نهایی هم Gamescom: Best of Show است که در روز پایانی یعنی ۳۰ آگوست برگزار می‌شود و در عین اینکه خلاصه‌ای از کل اتفاقات رویداد است، به بهترین نمایش‌های گیمزکام ۲۰۲۰ هم می‌پردازد و جوایزی را به آن‌ها اهدا می‌کند.

تا زمان برگزاری گیمزکام ۲۰۲۰، کنسول‌های نسل جدید یعنی پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس رونمایی کامل شده‌اند. در نتیجه می‌توانیم انتظار نمایش بازی‌های مختلفی را در گیمزکام برای این کنسول‌ها داشته باشیم.

منبع: Gematsu

