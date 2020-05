شرکت بازی‌سازی باندای نامکو، تهیه کننده‌ی سری بازی‌های «دارک سولز» (Dark Souls)، از موفقیت بسیار بزرگ این مجموعه بازی‌ها خبر داده است. طبق خبری که باندای نامکو منتشر کرده، مجموع فروش سری بازی‌های دارک سولز از مرز ۲۷ میلیون نسخه عبور کرده است.

سری بازی‌های دارک سولز با عرضه‌ی اولین قسمت این مجموعه در سال ۲۰۱۱ کار خود را شروع کردند. مشخصا قسمت قبلی این مجموعه بازی‌های یعنی Demon’s Souls در این آمار فروش نیامده است. بازی Demon’s Souls شاید در واقع آغاز اصلی این مجموعه بازی‌ها باشد، ولی وضعیت حقوقی درست و درمانی ندارد. حقوق انتشار نسخه‌ی ژاپنی بازی به دست سونی و حقوق انتشار نسخه‌ی انگلیسی آن به دست شرکت آتلوس است.

باندای نامکو فروش این نسخه‌های مختلف دارک سولز را در آمار خود محاسبه کرده است:

Dark Souls (عرضه در سال ۲۰۱۱)

Dark Souls II (عرضه در سال ۲۰۱۴)

Dark Souls II: Scholars of the First Sin (عرضه در سال ۲۰۱۵)

Dark Souls III (عرضه در سال ۲۰۱۶)

Dark Souls: Remastered (عرضه در سال ۲۰۱۸)

در همین آمار هم‌چنین آمده است که از ۲۷ میلیون نسخه فروش این مجموعه، ۱۰ میلیون نسخه مربوط به بازی Dark Souls III است.

نهایتا، شرکت باندای نامکو به این موضوع اشاره کرده است که همکاری آن‌ها با استودیوی بازی‌سازی فرام سافتور ادامه دارد و پروژه‌ی نقش‌آفرینی اکشن بعدی این استودیو یعنی بازی Elden Ring در حال توسعه است. بازی Elden Ring در نمایشگاه E3 سال گذشته رونمایی شد. هیچ اطلاعات رسمی و دقیقی از این بازی در اختیار نداریم.

تنها می‌دانیم که Elden Ring یک نقش‌آفرینی اکشن با کلاس‌های مختلف است و توسط «هیده‌تاکا میازاکی» کارگردانی می‌شود. ساخت دنیای بازی هم به «جرج آر آر مارتین»، نویسنده‌ی معروف سری رمان‌های «نغمه‌ی آتش و یخ» سپرده شده است.

منبع: توییتر

