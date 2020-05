در حالی که جمعیت بزرگی از افراد در شبکه‌های اجتماعی با طرفداری از سونی و مایکروسافت و حمله به یکدیگر روز خود را شب می‌کنند، سونی و مایکروسافت در پشت صحنه‌ها رابطه‌ی بسیار خوبی را با یکدیگر ادامه می‌دهند. سونی به تازگی گفته است که در پی همکاری با مایکروسافت برای استفاده از سرورهای ابری و زیرساخت‌های فنی آن‌ها، رابطه‌ای بسیار عمیق‌تر از گذشته را با مایکروسافت شکل داده‌اند.

سال گذشته بود که از همکاری دو جانبه‌ی سونی و مایکروسافت شنیدیم. سونی قرار است از زیرساخت فنی مایکروسافت برای سرویس‌های استریم و خدمات ابری خود استفاده کند و از آن طرف، سونی تخصص خود در توسعه‌ی چیپ‌ست و هوش مصنوعی را در اختیار مایکروسافت خواهد گذشت.

سونی به تازگی گفته است که آن‌ها انتظار دارند رابطه‌ای حتی عمیق‌تر با مایکروسافت داشته باشند. «تورو کاتسوموتو»، معاون اجرایی سونی، در مراسم اخیر اعلام آمار و ارقام تجاری شرکت، به سهامداران گفت که سونی انتظار دارد تا در آینده‌ی نزدیک و دور، رابطه‌ی بسیار قدرتمندی را با مایکروسافت ادامه دهند.

کاتسوموتو گفته است: «از سال گذشته، مذاکرات‌مان با مایکروسافت را درباره‌ی این همکاری ادامه داده‌ایم. به غیر از زیرساخت‌های ابری برای بازی، از چیپ‌ست‌ها، محصولات الکترونیک و حوزه‌ی نرم‌افزار هم صحبت کرده‌ایم. مذاکرات ما فعلا در این دسته‌ها جای می‌گیرند.»

او ادامه داده است: «تکنولوژی ابری مایکروسافت آژور شگفت‌انگیز است و آن‌ها تا اینجای کار به خوبی با ما همکاری کرده‌اند. هر طرف منافع خود را دارد و پس از این مذاکرات به نظر می‌رسد که درک متقابل ما از یکدیگر بسیار عمیق‌تر شده است.»

یکی از راهکارهایی که سونی و مایکروسافت در حال کار روی آن هستند، حل مشکلات استریم بازی در ساعت‌های پرترافیک است. کاتسوموتو به سهام‌داران در این باره توضیح داد: «گیمرها معمولا در طول شب بازی می‌کنند و سرورها در این زمان شلوغ می‌شوند. این موضوع در طول روز زیاد اتفاق نمی‌افتد. با مایکروسافت در حال بررسی راهکارهایی هستیم تا عملکرد سرورها را بالاتر ببریم و بهینه‌تر از آن‌ها استفاده کنیم.»

نهایتا کاتسوموتو گفته است: «این همکاری آینده‌ی نزدیک و دور را دربر خواهد گرفت و همکاری بسیار قدرتمندی خواهد بود.»

ساتیا نادلا، مدیرعامل مایکروسافت، پس از اعلام رسمی همکاری سونی و مایکروسافت گفت که قرارداد آن‌ها برای توسعه‌ی سرورهای ابری برای استریم بازی به خاطر سونی شکل گرفته است. نادلا در مصاحبه‌ای گفته بود: «سونی کاملا پیش‌برنده‌ی این قرارداد است. آن‌ها به تمام گزینه‌های خود و اینکه به چه کسانی می‌توانند اعتماد کنند، نگاه کردند و سراغ ما آمدند. در واقع، با اینکه رقیب هم بوده‌ایم، همکار هم شده‌ایم.»

سونی چند سالی است که سرویس استریم بازی PlayStation Now را در اختیار مخاطبان پلی‌استیشن قرار داده و از طرف دیگر، مایکروسافت روی سرویس استریم بازی خود با اسم موقت Project xCloud کار می‌کند. همکاری سونی و مایکروسافت می‌تواند نهایتا منجر به پیشرفت دو سرویس و منفعت کلی مخاطبان ایکس‌باکس و پلی‌استیشن شود.

سونی و مایکروسافت هر دو قرار است در سال جاری میلادی کنسول‌های نسل بعد خود را عرضه کنند و انتظار داریم استریم بازی و قابلیت‌های ابری مختلف، بخش مهمی از صحبت‌های این دو شرکت حول پلی‌استیشن ۵ و ایکس‌باکس سری ایکس باشد.

