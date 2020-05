شرکت بازی‌سازی سی‌دی پراجکت توانسته است اسما به بزرگترین شرکت بازی‌سازی اروپا تبدیل شود. سهام سی‌دی پراجکت رشد بزرگی را در چند وقت اخیر تجربه کرده؛‌ طوری که در حال حاضر سی‌دی پراجکت بین شرکت‌های بازی‌سازی اروپا، رتبه‌ی اول را از نظر ارزش بازار دارد.

در حالی که یوبی‌سافت ارزش بازاری برابر با ۷.۸۲ میلیارد دلار دارد، ارزش بازار سی‌دی پراجکت چند روز پیش حدود ۸.۰۱ میلیارد دلار تخمین زده شد؛ طوری که می‌توانیم در حال حاضر لقب باارزش‌ترین شرکت بازی‌سازی اروپا را به سی‌دی پراجکت اختصاص دهیم.

سی‌دی پراجکت دو شرکت متفاوت را در خود جای داده؛ یکی استودیوی بازی‌سازی سی‌دی پراجکت رد است که بازی‌های ویچر و سایبرپانک را می‌سازد و دیگری فروشگاه آنلاین بازی GOG. سی‌دی پراجکت با این دو مجموعه و فروشگاه بازی خود، به هیچ وجه بزرگتر از یوبی‌سافت نیست و در واقع افزایش ارزش بازار سی‌دی پراجکت هم به بیشتر بودن درآمد آن‌ها در مقایسه با یوبی‌سافت اشاره ندارد.

برای مثال، درآمد کلی سی‌دی پراجکت در سال ۲۰۱۹ برابر با حدود ۱۱۴ میلیون دلار بوده است. از طرف دیگر، یوبی‌سافت فقط در سه‌ماهه‌ی پایانی ۲۰۱۹ درآمدی ۴۱۶ میلیون دلاری داشته است. درآمد یوبی‌سافت در سال ۲۰۱۹ هم و مشخصا چند ماهه‌ی پایانی آن هم به خاطر تاخیر و لغو عرضه‌ی بازی‌های آینده‌ی آن‌ها، به شدت پایین‌تر از سال‌های قبل است.

در حرکتی بسیار عجیب برای شرکتی در حد و اندازه‌ی یوبی‌سافت، این شرکت عرضه‌ی تعداد زیادی از بازی‌های خود را که برای اوایل سال ۲۰۲۰ برنامه‌ریزی شده بودند به طور کلی لغو کرد. یوبی‌سافت ماه‌هاست که نه‌تنها بازی جدیدی عرضه نکرده، بلکه به غیر از Assassin’s Creed جدید حتی حرفی از دیگر بازی‌های آینده‌ی خود مثل Watch Dogs و Rainbow Six بعدی یا دیگر مجموعه‌هایش هم نزده است. تنها صحبت از این مجموعه‌ها و برندهای بسیار قدرتمندی که یوبی‌سافت در اختیار دارد، می‌تواند روی ارزش یوبی‌سافت تاثیری بزرگ داشته باشد.

رشد ارزش سی‌دی پراجکت مشخصا به سطح انتظارات از سایبرپانک ۲۰۷۷ اشاره دارد. مطمئنا افزایش بسیار زیاد و رکوردزنی فروش ویچر ۳ در چند ماه گذشته (به خاطر پخش سریال ویچر در نت‌فلیکس) بی‌تاثیر در این موضوع نبوده، ولی اعتبار بیشتر را باید به انتظارات و صحبت‌ها از سایبرپانک ۲۰۷۷ اختصاص دهیم. با تمام این اوصاف اساسا انتظار نداشته باشید این اتفاق چندان پایدار باشد و یوبی‌سافت که فعلا در سکوت مشغول توسعه‌ی بازی‌های آینده‌ی خود است، به وضعیت قدیم خود بازخواهد گشت.

نهایتا، شاید بد نباشد به این موضوع اشاره کنیم که سی‌دی پراجکت مدت‌هاست که لقب باارزش‌ترین شرکت لهستان را به خود اختصاص داده. در لیست پرارزش‌ترین شرکت‌های لهستان، پس از سی‌دی پراجکت، بزرگترین بانک لهستان یعنی PKO Bank Polski قرار دارد. در پی بحران جهانی نوع جدید ویروس کرونا، فاصله‌ی سی‌دی پراجکت و بانک لهستان در حال بیشتر شدن است. سی‌دی پراجکت به عنوان یک شرکت حوزه‌ی صنعت بازی نه‌تنها افت نکرده، بلکه حال و روز بسیار خوبی دارد، در حالی که بانک لهستان ضرر بزرگی را به خود دیده و هنوز هم در حال تلاش برای بازگشت به دوره‌ی قبل از بحران است.

پروژه‌ی بعدی سی‌دی پراجکت یعنی بازی سایبرپانک ۲۰۷۷ برای عرضه در روز ۱۷ سپتامبر سال جاری میلادی و روی پلتفرم‌های ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن ۴ و کامپیوتر در نظر گرفته شده است.

منبع متن: digikala