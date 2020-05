نینتندو هیچ نمایشی برای چند ماه آینده ندارد

بحران جهانی حال حاضر گریبان شرکت‌های بازی‌سازی را گرفته است. از طرفی نمایشگاه‌های مختلف مثل E3 و گیمزکام لغو شده‌اند و از طرف دیگر هم بازی‌سازان مثل گذشته نمی‌توانند روی پروژه‌های خود کار کنند. شرکت‌های مختلف هر کدام راهکارهای متفاوتی برای نمایش بازی‌های آینده‌ی خود پیدا کرده‌اند؛ برخی خودشان مراسمی دیجیتال برگزار خواهند کرد و برخی دیگر از پلتفرم‌های دیگران استفاده می‌کنند. در این میان، نینتندو قرار نیست هیچ کاری انجام دهد.

خبرگزاری VentureBeat از لغو تمام برنامه‌های نینتندو برای ساخت برنامه‌ی «نینتندو دایرکت» در آینده‌ی نزدیک گزارش داده است. این خبرگزاری با استناد به منابع مختلفی گفته است که نینتندو هیچ برنامه‌ای برای برگزاری یک مراسم یا نمایش بازی‌های مختلف در قالب یک برنامه‌ی نینتندو دایرکت ندارد.

این طور که به نظر می‌رسد، نینتندو به شرکت‌های بازی‌سازی و همکاران خود گفته است که به دنبال راهکارهای خودشان برای رونمایی بازی باشند، چون آن‌ها قرار نیست در آینده‌ی نزدیک برنامه‌ای در سری نینتندو دایرکت تولید و پخش کنند. نینتندو رونمایی از بازی‌های سوییچ را به سازندگان خود بازی‌ها واگذار کرده است. اگر قرار باشد چیزی از بازی‌های ساخته‌ی خود نینتندو بشنویم، هر بازی به صورت جداگانه و بدون هیچ سر و صدایی رونمایی یا نمایش داده خواهد شد.

گفته شده تا زمانی که همه چیز به حالت معمول و کارمندان نینتندو و بازی‌سازان به دفاتر کار خود بازنگردند، شاهد قسمت جدیدی از برنامه‌ی نینتندو دایرکت نخواهیم بود.

شرکت‌های بازی‌سازی مختلف نیاز به رونمایی و صحبت از بازی‌های آینده‌ی خود دارند و یکی از دلایل اصلی آن هم ساکت نگه داشتن سهامداران این شرکت‌ها و حفظ ارزش بازار شرکت است. نینتندو هم از این قضیه مستثنی نیست. با این حال، بدون شک شرکتی که توانسته تنها در چند هفته بیش از ۱۳ میلیون نسخه Animal Crossing بفروشد، آن هم در حالی که با مشکلات تولید و کمبود نسخه‌ی فیزیکی دست و پنجه نرم می‌کند، در وضعیت مالی بسیار بهتری از تمام شرکت‌های حوزه‌ی بازی به سر می‌برد.

آخرین قسمت برنامه‌ی نینتندو دایرکت در شهریور ماه سال قبل پخش شده بود.

منبع: Siliconera

